Sattes Plus bei At & T

Der Aktienumsatz ging heute bei der At & T-Aktie durch die Decke, und dabei wollten die Börsenhändler kaufen: der Aktienpreis hatte bis zum Tagesende kräftig zugelegt.

Die Aktie schoss heute um 5,17% nach oben. Mit einem Schlusskurs von 30,50 € notierte sie 1,50 € beträchtlich über dem Preis bei Börseneröffnung von 29,60 €.

Es wären auch größere Gewinne drin gewesen, für einige Zeit erreichte der Stückpreis sogar 32,65 €. Nach dem gestrigen Fiasko brachte der heutige Donnerstag Erlösung für bangende At & T-Anleger: Um ganze -7,79% war der Aktienkurs am Mittwoch eingesackt. Nachdem der Kurs von At & T am Vortag ein neues 12-Monats-Tief erreichte, bleibt abzuwarten, ob das Blatt sich mit dem heutigen Gewinn tatsächlich wendet. Trotz der heutigen Gewinne summieren sich die Resultate der letzten zwölf Monate zu einem dramatischen Tag von -31,46% seit dem 03.02.2022.