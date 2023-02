MDAX - WKN: 846741 - ISIN: DE0008467416 - Kurs: 29.808,92 Pkt (XETRA)

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 15.509,19 Pkt (XETRA)

EURO STOXX 50 - WKN: 965814 - ISIN: EU0009658145 - Kurs: 4.241,12 Pkt (STOXX)

Ich bin kein langfristig ausgerichteter Investor, sondern ein kurz- und mittelfristig ausgerichteter aktiver Anleger. Ich versuche kurz- und mittelfristige Aufwärtstrendstrecken mitzunehmen. Wenn die Märkte unruhig tendieren, fahre ich die Positionierung zurück und halte viel Cash. Cash ist auch eine Position, es ist eine sichere Position. Anbei als Beispiel die Positionierung in einem meiner Depots seit Jahresbeginn: Bis 24. Januar war ich 100 % Cash. Dann hatte ich gute Signale im Markt und kaufte mich in den Markt ein. Performance seit Jahresbeginn +30 %. Ja, wenn ich sehr gute Signale habe, fällt die Positionierung zeitweise größer aus.

Der vollständige Verlauf dieses Depots zeigt, dass 2022 mau war. Performance +/-0 %. Aber eben nicht wie bei vielen Privatanlegern, massivste Verluste mit Aktien wie Ballard Power, Palantir Tech, Meta, Aphabet, Amazon und wie sie alle heißen. Risikomanagement und Moneymanagement spielen eine entscheidende Rolle. Wenn sowas wie in 2022 passiert, - die Märkte korrigieren extrem unruhig massiv -, dann entgeht man so dem Supergau im Depot. Es gilt unbedingt zu verhindern, dass solche Börsenjahre wie 2022 die eigenen Depots komplett reseten und alle Gewinne von davor zunichte machen.

Trades veröffentliche ich in PROmax.

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community. Einfach mal testweise reinschauen und selbst überzeugen!

Jetzt abonnieren! - Jetzt 30 % sparen!

NUR BIS 08.02. 30 %* SPAREN MIT DEM CODE PROMAXDEPOT30

Schon gemerkt ? Rally in Europa!

Der europäische Aktienmarkt haussiert seit Oktober vergangenen Jahres.

MDAX! Im MDAX hat sich September bis Dezember 2022 ein schöner inverser SKS-Boden ausgebildet, der regelkonform nach oben aufgelöst wird. Das erste Ziel bei 29.600 Punkte wurde heute erreicht. Hier kann es zu einem eingestreuten Korrekturprozess kommen! Das zweite Ziel übergeordnet mittelfristig im Verlauf dieses Jahres liegt bei 32.500 Punkten. Aber: Die Börse ist keine Einbahnstraße, es wird immer wieder zu eingestreuten Korrekturen kommen. In den beigefügten Charts habe ich preislich und zeitlich die Stellen markiert, an denen ich mit meinen PLUS und PROmax Analysen bullisch geworden bin. Im kostenfreien Bereich lässt sich dieser Biaswechsel übrigens meist erst deutlich später erkennen. Meiner Meinung nach muss die zahlende Leserschaft einen klaren Vorteil haben.

MDAX

DAX! Bereits im November bin ich auf bullisch gewechselt. Seitdem skizziere ich mit dicken blauen Prognosepfeilen in meinen PLUS und PROmax Analysen. Blauer Pfeil = Starke Signallage. Dünner grauer Pfeil = schwache Signallage. Während des Jahres 2022 habe ich viel mit dünnen grauen Pfeilen in den Prognoseskizzen gearbeitet. Im Bereich von 14.800-15.000 Punkten wäre eigentlich statistisch gesehen eine zwischengeschaltete Korrektur möglich geworden. Der EZB-Leitzinsentscheid hat den Markt nun aber direkt oben herauskatapultiert. Bei 15.730 und 16.280 Punkten liegen übergeordnete mittelfristige Zielmarken. Aber: Die Börse ist keine Einbahnstraße, es wird immer wieder zu eingestreuten Korrekturen kommen. Diese Warnhinweise sind in den Analysetexten sinnvoll, da ein zu schneller Stimmungswechsel in er Anlegerschaft zu ungesunden Marktbewegungen führen kann.

DAX2

Eurostoxx50! Der Index läuft erheblich schneller hoch, als von mir erwartet. Jetzt wurde sogar as 4.250er Ziel fast erreicht. S. Prognoseskizze anbei.

EURO STOXX 50

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)