Voestalpine mit Gewinnen

Der Stückpreis der Voestalpine-Aktie konnte am heutigen Donnerstag gut zulegen.

Zwischen dem Eröffnungskurs von 30,50 € und dem Schlusskurs von 30,90 € lag für die Voestalpine-Aktie heute ein beträchtlicher Kursgewinn von 0,85%. Auf dem Tageshoch hätte man auch 31,10 € für das Wertpapier bekommen können.

Offenbar etabliert sich bei Voestalpine ein ordentlicher Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 0,79% an.

Das Zwölf-Monats-Plus von 1,98% wurde durch den heutigen Börsenschluss noch einmal unterstützt.