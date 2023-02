ALPHABET - Wie reagiert die Aktie auf die Zahlen?

Alphabet Inc. (Class C) - WKN: A14Y6H - ISIN: US02079K1079 - Kurs: 108,800 $ (Nasdaq)

Alphabet gab gestern nachbörslich Zahlen bekannt. Die erste Reaktion auf diese Zahlen fällt negativ aus. Die Aktie schloss gestern bei 108,80 USD und wird aktuell bei 103,97 USD getaxt. Genaueres über die Zahlen können Sie in dem Artikel meines Kollegen Oliver Baron „Big-Tech-Earnings: APPLE, AMAZON und ALPHABET legen Zahlen vor“ nachlesen.

Die Alphabet-Aktie bildete von November 2021 bis April 2022 ein Doppeltop aus und fiel anschließend auf ein Tief bei 83,45 USD. Dort bildete die Aktie einen 1-2-3-Boden aus, den sie gestern vollendete. Die Aktie sprang mit einem Aufwärtsgap zwischen 102,19 USD und 106,54 USD über den Triggerbereich bei 102,59 USD und bildete anschließend eine lange weiße Tageskerze aus. Mit dieser näherte sie sich ihrem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch deutlich an. Dieser verläuft in der laufenden Woche bei 111,06 USD.

Abpraller oder nur kleiner Rücksetzer?

Die Alphabet-Aktie befindet sich in einer entscheidenden Situation. Gelingt ihr ein Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch, dann ergäbe sich ein mittelfristiges Kaufsignal, das auf eine weitere Rally in Richtung 124,64 USD (Nackenlinie des Doppeltops) und möglicherweise sogar an das Allzeithoch hindeuten würde.

Sollte der Wert aber unter das gestrige Aufwärtsgap, also unter 102,19 USD abfallen, dann wäre der gestrige Ausbruch ein Fehlausbruch. In diesem Fall müsste mit Abgaben bis an den Aufwärtstrend seit November 2022 bei aktuell 86,53 USD oder sogar bis 77,12 USD und damit an das log. 61,8 % Retracement der Rally ab März 2020 gerechnet werden.

Fazit: Die Zahlen bringen die Bullen nach dem gestrigen Ausbruch wieder in eine schwierige Situation. Aber K.o. sind die Bullen noch nicht. Anleger können die Klärung der Situation abwarten. Das Potenzial ist in beide Richtungen groß genug.

