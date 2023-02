Bystronic AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Bystronic AG: Bystronic mit solidem Umsatzwachstum – hoher Auftragsbestand per Ende des Geschäftsjahres 2022



03.02.2023 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Bystronic mit solidem Umsatzwachstum – hoher Auftragsbestand per Ende des Geschäftsjahres 2022 Umsatz steigt um über 8% - starke Zuwächse im Service-Geschäft

Auftragseingang sinkt um 14% gegenüber von Nachholeffekten geprägtem Vorjahr

Auftragsbestand zum Jahresende von über CHF 400 Millionen Kennzahlen

Mio. CHF 2022 2021 in % in % k.W.1 Auftragseingang 1’009.5 1’175.5 (14.1) (10.2) Nettoumsatz 1'015.9 939.3 8.1 13.0 1 zu konstanten Wechselkursen Zürich, 3. Februar 2023 – Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Bystronic in einem herausfordernden Marktumfeld eine solide Leistung. Der Auftragseingang belief sich auf CHF 1'009.5 Millionen (-14.1% gegenüber Vorjahr, -10.2% zu konstanten Wechselkursen), wobei die Vorjahresperiode von Nachholeffekten im Rahmen der Pandemie beeinflusst war. Aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten agierten Kunden im Jahresverlauf zunehmend zurückhaltender und die Neubestellungen gingen in den Regionen EMEA, Americas und China zurück. In der Region APAC steigerte Bystronic den Auftragseingang erneut, insbesondere dank des attraktiven Portfolios im Silbersegment. Bystronic steigerte den Umsatz im Jahr 2022 um 8.1% (13.0% zu konstanten Wechselkursen) auf CHF 1'015.9 Millionen. Dabei entwickelten sich die Regionen EMEA, Americas sowie APAC erfreulich und trugen zum Wachstum bei. In der Region China ging das Geschäft aufgrund der anhaltenden COVID-Restriktionen und wirtschaftlichen Abkühlung zurück. Die Umsatzrealisierung war eine grosse Herausforderung. Aufgrund einzelner fehlender Komponenten bei ausgelieferten Systemen waren diese noch nicht betriebsbereit und Bystronic wird den Umsatz erst verzögert realisieren. Dieser Effekt beträgt zum Jahresende noch rund CHF 50 Millionen. Insgesamt verfügt Bystronic weiterhin über einen hohen Auftragsbestand von über CHF 400 Millionen. Bystronic forcierte den Ausbau aller drei Wachstumsbereiche der Strategie: Im Bereich Systeme stellte die Gruppe erfolgversprechende Produktinnovationen vor und erweiterte das Portfolio. Im Bereich Software lancierte Bystronic die neue «BySoft Suite» und wird mit dieser modularen Lösung die Kunden umfassend bei der Digitalisierung der Fertigungsprozesse unterstützen. Im Bereich Service erweiterte Bystronic die Kapazitäten und steigerte die Umsätze um 10.7% (16.5% zu konstanten Wechselkursen) auf CHF 227.2 Millionen. (22.4% des Gruppenumsatzes, vs. 21.9% im Vorjahr). Für das Gesamtjahr erwartet Bystronic ein Betriebsergebnis (EBIT) zwischen CHF 46 und 49 Millionen. Bystronic ist in einem attraktiven Markt gut für weiteres Wachstum positioniert. Einerseits verfügt Bystronic über einen hohen Auftragsbestand von über CHF 400 Millionen. Andererseits weist die Gruppe ein breit diversifiziertes Kundenportfolio mit einer Vielzahl an Kunden aus defensiven Industrien mit weiterhin solidem Geschäftsgang auf und hat den Anteil wiederkehrender Service-Umsätze erfolgreich ausgebaut. Zudem verfügt Bystronic über eine starke Bilanz und hohe Nettoliquidität, welche eine weiterhin konsequente Umsetzung der Strategie ermöglichen.

