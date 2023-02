DAX bei 15.500 Punkten

Nach den beiden wichtigsten Zinsentscheiden der letzten Tage hat der DAX noch einmal einen ordentlichen Sprung zur Oberseite vollzogen und einen seiner mittelfristigen Kursziele erreicht. Dadurch steigt aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass schon sehr bald eine gesunde Konsolidierung einsetzt.

Noch hat das Barometer allerdings etwas Luft auf der Oberseite, ein Anstieg an 15.542 Punkte und darüber sogar an 15.724 Zähler wären durchaus möglich, ehe dem Barometer langsam die Puste ausgeht und der Index in eine gesunde Konsolidierung übergeht.

Ein kurzzeitig bärisches Szenario für das Barometer würde sich dagegen unterhalb von 14.969 Punkten einstellen, Ziele könnten dann um 14.818 und 14.585 Punkten abgeleitet werden. Hierauf deutet derzeit allerdings noch nichts hin, allerdings wird die stark überkaufte Situation später einmal doch noch auskonsolidiert werden müssen.

Erste Wirtschaftsdaten liefert heute Frankreich um 8:45 Uhr mit Zahlen zur Industrieproduktion aus Dezember, zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr legen Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und die EWU Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor per Januar (endgültig) vor. Um 11:00 Uhr geht es mit europaweiten Erzeugerpreisen aus Dezember weiter, bevor ab 14:30 Uhr die USA mit frischen Daten zu neu geschaffenen Stellen ex Agrar, der Arbeitslosenquote und den durchschnittlichen Stundenlöhnen aus Januar hinzukommen.