DAX-FLASH: Anleger nach Rally vorsichtiger vor US-Arbeitsmarktdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Kursrally am Vortag dürften es die Anleger am Freitag am deutschen Aktienmarkt zunächst langsamer angehen lassen. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Handel mit 15 502 Punkten hauchdünn unter seinem Vortagsniveau. Er bleibt damit in Reichweite seiner bisherigen Jahres-Bestmarke, die am Vortag mit knapp 15 521 Zählern aufgestellt wurde.

Nachdem die Zinsentscheide abgehakt sind und die Hoffnung wächst, dass die Zinsspirale bald zu Ende gehen könnte, warten die Anleger nun mit dem US-Arbeitsmarktbericht auf das nächste Wochen-Highlight mit vielleicht neuen Erkenntnissen für die künftige Zinspolitik. Die Experten der ING Bank halten es für möglich, dass nach einem schwachen Umfrageergebnis des Dienstleisters ADP einige auf ein schwaches Ergebnis spekulieren.

Im Technologiesektor, der am Vortag in New York die Rally dominierte, dürften zudem enttäuschende Quartalszahlen aus den USA wieder die Stimmung bremsen. Apple , Amazon und Alphabet wussten nach der Meta -Euphorie vom Vortag nicht zu überzeugen. Die IG-Indikation für den Nasdaq 100 gibt über Nacht wieder um 1,5 Prozent nach. Der Dow Jones Industrial jedoch wird stabil erwartet, nachdem er die Rally nicht mitgelaufen war./tih/jha/