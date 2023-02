DAX® - Mit neuem Verlaufshoch

„Anlegerinnen und Anleger können häufig mehr aus der Konsolidierung als aus dem vorangegangenen Kursanstieg lernen“. Aufgrund der milden Korrektur, des gesunden Luftholens und dem Verharren oberhalb der vielfach diskutierten Schlüsselzone bei 15.000/14.800 Punkten gingen wir beim DAX® von einem erneuten Aufwärtsimpuls aus. In diesem Kontext unterstreicht der gestrige Handelstag unsere Eingangsthese eindrucksvoll. Mit einem Aufwärtsgap (15.222 zu 15.264 Punkten) gelang dem Aktienbarometer gestern ein neues Jahreshoch (15.521 Punkte). Als nächste Anlaufmarken rücken somit die Hochs bei 15.800 Punkten wieder in den Fokus. Gestern war für einen Blick auf das Sentiment leider kein Platz mehr. Deshalb holen wir diesen heute nach, denn die jüngste Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) zeigt weiterhin einen geringen Grad an Optimismus. Mit 29,9 % verharrt der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern auf recht niedrigem Niveau – und das trotz der jüngsten Kursavancen. Ist das die berühmte „wall of worry“ – die „Mauer der Angst“, an der die Kurse weiter gen Norden klettern können? Zumindest solange beim DAX® kurzfristig das o. g. Gap sowie im strategischen Kontext die angeführte Schlüsselzone nicht unterschritten wird.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

