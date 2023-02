EQS-News: Deutsche Lichtmiete EnergieEffizienzAnleihe 18/23 (ISIN DE000A2G9JL5 / WKN A2G9JL): Bekanntmachung des gemeinsamen Vertreters

Emittent / Herausgeber: mzs Rechtsanwälte vereidigter Buchprüfer Meyer zu Schwabedissen und Partner mbB / Schlagwort(e): Anleihe

Deutsche Lichtmiete EnergieEffizienzAnleihe 18/23 (ISIN DE000A2G9JL5 / WKN A2G9JL): Bekanntmachung des gemeinsamen Vertreters



03.02.2023

Der Insolvenzverwalter der Anleihe-Emittentin Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH hat in einer E-Mail an den gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger erklärt, dass er die zugunsten der Emittentin ausgereichte Grundschuld an dem Grundstück der Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH in Höhe von nominal 2 Mio. € gemäß § 135 Abs. 1 InsO anfechten werde. Der Insolvenzverwalter ist zugleich der Insolvenzverwalter der Sicherungsgeberin, der Deutsche Lichtmiete Produktionsgesellschaft mbH. Sollte die Anfechtung durchgreifen, würden die Insolvenzgläubiger der Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH um ihre einzige Sicherheit gebracht. Die Insolvenzmasse würde auf knapp 20% ihres Wertes vor wirksamer Anfechtung reduziert.



Der Insolvenzverwalter hält die Frage der Wirksamkeit der Grundschuld nicht für ad-hoc-informationspflichtig, da nicht festgestellt werden kann, ob die Notierung der Anleihe im Freiverkehr von der Emittentin veranlasst wurde. Um die entsprechenden Unsicherheiten zu beseitigen, veröffentliche ich in meiner Eigenschaft als gewählter gemeinsamer Vertreter diese Informationen.



Düsseldorf, den 02.02.2023



Rechtsanwalt Gustav Meyer zu Schwabedissen

als gewählter gemeinsamer Vertreter für die Anleihe

Deutsche Lichtmiete Energie Effizienz Anleihe 18/23



