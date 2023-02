EQS-News: SUNfarming erweitert Partnerschaft mit HANSAINVEST Real Assets nach Polen

Emittent / Herausgeber: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

SUNfarming erweitert Partnerschaft mit HANSAINVEST Real Assets nach Polen



03.02.2023 / 10:00 CET/CEST

HANSAINVEST Real Assets und die SUNfarming Gruppe erweitern ihre bestehende Kooperation um ein weiteres Land. HANSAINVEST Real Assets stellt auf Basis einer Rahmenvereinbarung Mezzanine-Kapital über EUR 50 Mio. für 231 polnische Photovoltaik-Projekte im Volumen von ca. 257 MWp zur Verfügung. Eine erste Tranche i.H.v. EUR 12 Mio. dient der Refinanzierung eines Portfolios von 50 Solaranlagen mit 48 MWp. Das Kapital fließt über ein Nachrangdarlehen dem Gruppenunternehmen SUNfarming Polska IPP GmbH & Co. KG („SUN IPP“) zu, welches die derzeit operativen Projekte von SUNfarming in Polen unter einem Dach bündelt und eigens für die Partnerschaft gegründet wurde. Capcora hat SUNfarming als exklusiver Financial Advisor bei der Transaktion begleitet. Financial Close erfolgte Ende Dezember 2022.



Die Mezzanine-Finanzierung wurde in Euro ausgereicht und hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Da die Projekte in polnischen Zloty vergütet werden, stand eine adäquate Währungsabsicherung im Fokus der Strukturierung. Gemeinsam mit Spezialisten konnte eine robuste Lösung erarbeitet werden, die es dem Asset Manager HANSAINVEST Real Assets ermöglicht, die Transaktion trotz der Währungsinkongruenz im Cashflow-Profil mit einem geringen Risikoaufschlag zu finanzieren.



SUNfarming, das eigentümergeführte Unternehmen mit Sitz in Erkner bei Berlin, wird die finanziellen Mittel für die Entwicklung weiterer Solarparks nutzen. Neben dem Heimatmarkt Deutschland ist Polen der größte Markt für SUNfarming. Das Haus zählt zudem zu den Pionieren im polnischen Markt, der 2022 mit rund fünf Gigawatt einen neuen Zubau-Rekord verzeichnete und hinter Deutschland und Spanien der größte Photovoltaikmarkt in Europa war.



„Wir freuen uns, dass wir unser Debüt im polnischen Erneuerbaren-Energien-Markt mit einem bestehenden Partner geben, der gleichzeitig auch im polnischen Markt seit Jahren aktiv ist und bereits einen signifikanten Track Record aufweisen kann. Wir sind überzeugt davon, dass Polen enorme Wachstumschancen für uns bietet. Das Contract for Difference-System bietet zudem einen Inflationsschutz auf die Stromerlöse, was unserer Anlage weitere Sicherheit gibt", so Christoph Lüken, Leiter Portfolio Management Infrastruktur von HANSAINVEST Real Assets.



„Wir bauen unsere erfolgreiche Partnerschaft mit HANSAINVEST Real Assets aus. Polen ist unser zweiter Hauptmarkt und wir sind dankbar für das Vertrauen in unsere Arbeit, welches durch die Erweiterung der Partnerschaft unterstrichen wird. Das Jahr 2022 hat gezeigt, welches Potential im polnischen Markt schlummert und gerne nehmen wir auf diesem Weg unsere Partner mit“, sagt Martin Tauschke, Geschäftsführer der SUNfarming Gruppe und der SUN IPP.



„Die Transaktion stellt eine von wenigen Mezzanine-Finanzierungen in dem noch jungen, aber immer größer werdenden Solarmarkt dar. Euro-Finanzierungen stellen die Branche aufgrund fehlender Liquidität von Cross Currency Swaps im langfristigen Bereich vor eine Herausforderung. Wir freuen uns, dass wir bei dieser komplexen Transaktion unseren Beitrag leisten konnten, nachdem wir SUNfarming bereits in der Strukturierung der Bauzwischenfinanzierung und Banken-Refinanzierung begleiten konnten“, erläutert Bernhard Hofmann, Director im Bereich Energie und Infrastruktur bei Capcora.



HANSAINVEST Real Assets wurde bei dieser Transaktion von Dentons, Baker Tilly und renerco plan consult unterstützt. Auf Seiten der SUNfarming Gruppe waren Bird&Bird und Rödl&Partner als Rechtsberater sowie Capcora als exklusiv mandatierter Financial Advisor tätig.



Über SUNfarming

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2004 deckt die SUNfarming GmbH die gesamte Projektentwicklungs- und EPC-Wertschöpfungskette (Engineering, Procurement, Construction) ab: beginnend mit der Planung, Entwicklung und Finanzierung über den Bau bis hin zum Monitoring und zur Wartung von Solarparks und damit verbundenen Konzepten wie der Agro-Photovoltaik (Food & Energy). Das Unternehmen verfügt über eine langjährig gewachsene Kundenstruktur aus Kapitalinvestoren, Kommunen, Nutzern gewerblicher und privater Eigenstromanlagen sowie in Solaranlagen investierende Schwestergesellschaften der SUNfarming Group AG. Das internationale Team aus erfahrenen Kaufleuten, Ingenieuren und Technikern hat bereits eine Anlagenleistung von mehr ca. 650 MWp erfolgreich realisiert. Für über 350 MWp im In- und Ausland übernimmt SUNfarming die technische Betriebsführung.

www.sunfarming.de



Über HANSAINVEST Real Assets

Die HANSAINVEST Real Assets GmbH steht für langjährige Erfahrung sowie nachhaltige Investitionen im Immobilien- und Infrastruktursektor. Insgesamt betreuen mehr als 100 Mitarbeitende Vermögenswerte von mehr als 7 Mrd. Euro.



Im Immobilienbereich managen die international aufgestellten Experten Büro-, Einzelhandels-, Hotel-, Logistik- sowie Wohnimmobilien in 24 Ländern. Neben dem Portfolio Management werden sowohl die Bereiche An- und Verkauf als auch das Asset Management sowie die Projektentwicklung abgedeckt.



Die zweite Säule des Unternehmens umfasst ein internationales Portfolio aus Assets im Bereich erneuerbare Energien und andere Infrastruktur. Insgesamt managt das hauseigene Spezialisten-Team ein Volumen von 1,9 Mrd. Euro in Form von individuell strukturierten Direktinvestments, Fondsbeteiligungen sowie Mezzanine-Finanzierungen. Das Leistungsspektrum reicht dabei von der Projektentwicklung über die Transaktion und Finanzierung bis zu Beteiligungslösungen.

www.hansainvest-real.de



Über Capcora

Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien (Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative Finanzierungsquellen. Zudem begleitet Capcora als Transaktionsmanager Erwerbs- oder Verkaufsprozesse (Buy- und Sell-Side-Advisory).

www.capcora.com