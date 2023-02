OTS: Elephantlogic GmbH / Reminder & Update / Eröffnungsveranstaltung / ...

Reminder & Update / Eröffnungsveranstaltung / Gesunde Industriepolitik - Fortschrittsdialog (FOTO) Berlin (ots) - Deutschland ist in den vergangenen Jahren zu einem starken Standort für Biotechnologie geworden. Mit ihrem erheblichen Potential bietet sie in der Transformation vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Chance auf eine sichere Weiterbeschäftigung. Die Industrielle Gesundheitswirtschaft ist eine wachsende Zukunftsbranche, die schon heute eine Bruttowertschöpfung von mehr als 75 Mrd. Euro generiert. Sie sichert damit knapp 1 Mio. Arbeitsplätze in Deutschland. Die forschenden Arzneimittelfirmen investieren jährlich mehr als 7,3 Mrd. Euro in Forschung und Entwicklung. Aber: Der globale Standortwettbewerb um diese High-Tech-Investitionen ist groß. Die USA, China, aber auch viele europäische Nachbarländer werben aktiv und mit staatlichen Anreizprogrammen sowie Anpassungen in der Markt-, Forschungs- und Patentregulierung um Ansiedlungen der Unternehmen. Im Ergebnis ist Deutschland bereits jetzt im Ranking der Studienstandorte der pharmazeutischen Industrie von Platz 2 auf Platz 5 abgerutscht. Damit Deutschland für Unternehmen attraktiv bleibt, müssen Markt-, Standort- und Forschungsbedingungen deshalb kontinuierlich verbessert werden. Die Reihe "Gesunde Industriepolitik - Fortschrittsdialog" will daher im Schulterschluss der Unternehmen mit der IGBCE und politischen Vertreterinnen und Vertretern konkret zeigen, was diese Industrie in Deutschland leistet und was sie benötigt, um weiter Teil der Weltspitze in der Biotechnologie zu sein. Unter der Schirmherrin Gabriele Katzmarek , MdB, parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion und Mitglied im Wirtschaftsausschuss, wollen wir im Rahmen einer Veranstaltungsreihe über gesunde Industriepolitik sprechen und unseren Blick gemeinsam schärfen. Wir freuen uns auf den Austausch! Hier geht es zur Anmeldung (https://fortschrittsdialog.de/events/eroeffnungsvera nstaltung-gesunde-industriepolitik-fortschrittsdialog-am-07-02-2023/) DIENSTAG, 07.02.2023 17:30 UHR (EINLASS AB 16:30 UHR) FUTURIUM ALEXANDERUFER 2, 10117 BERLIN PROGRAMM 17:30 Uhr Begrüßung durch Dr. Stefan Brandt , Geschäftsführer FUTURIUM 17:35 Uhr Eröffnung durch die Moderatorin Lisa Braun 17:40 Uhr Eröffnung durch die Schirmherrin Gabriele Katzmarek , MdB, Parlamentarische Geschäftsführerin, SPD-Bundestagsfraktion 17:55 Uhr Impuls Michael Vassiliadis , Vorsitzender der IGBCE 18:10 Uhr Impuls Dr. Hagen Pfundner , Vorstand Roche Pharma AG 18:25 Uhr Digitale Grußbotschaft Dr. Franziska Brantner , MdB, Parlamentarische Staatssekretärin, BMWK 18:30 Uhr Podiumsdiskussion - Schirmherrin Gabriele Katzmarek , MdB, Parlamentarische Geschäftsführerin, SPD-Bundestagsfraktion - Heinrich Moisa , Vorsitzender der Geschäftsführung Novartis Deutschland - Dr. Daniel Steiners , Geschäftsführer Bayer Vital GmbH - Michael Vassiliadis , Vorsitzender der IGBCE 19:15 Uhr Schlusswort Dr. Lukas Köhler , MdB, Stellvertretender Fraktionsvorsitzender, FDP-Bundestagsfraktion 19:25 Uhr Abschlussstatement Manfred Heinzer , Vice President & General Manager Amgen GmbH ab 19:30 Uhr Get-togetherReichen Sie gern hier im Vorfeld Ihre Fragen zur Podiumsdiskussion ein. Scannen Sie dazu den QR-Code oder klicken Sie auf das Bild. www.fortschrittsdialog.de (https://fortschrittsdialog.de/) mailto:info@fortschrittsdialog.de Pressekontakt: Svenja Hinrichs, 030889136112, mailto:presse@fortschrittsdialog.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168036/5432128 OTS: Elephantlogic GmbH