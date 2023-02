Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zum Wohnungsbau in Deutschland

COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zum Wohnungsbau in Deutschland

Seit Jahren mahnt die Wohnungsbauwirtschaft an, dass es nicht nur darauf ankommt, neue Wohnungen und Häuser zu errichten. Man muss an die bereits bestehenden Gebäude ran. Bund, Länder und Kommunen müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass mehr aufgestockt und umgebaut wird. Dazu ist notwendig, dass Regeln zum Brandschutz, Abstandsflächen oder Stellplatzpflichten gelockert, Normen vereinfacht und Genehmigungen schneller erteilt werden. Wohnungsbau, Mobilität und Klimaschutz sollten gemeinsam betrachtet und geplant werden. Das betrifft nicht nur die Ministerien in Berlin, sondern auch die Länder bis hin zu den Kommunen. Wohnungsmangel wird sich mit guter Baupolitik allein nicht lösen lassen. Es braucht vor allem eine ganzheitliche Betrachtung des Problems. Davon ist die Berliner Ampel aber weit entfernt./be/DP/zb