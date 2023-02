ROUNDUP/Eurozone: Unternehmensstimmung hellt sich dritten Monat in Folge auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat zu Beginn des Jahres den besten Wert seit dem vergangenen Sommer erreicht. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Januar im Vergleich zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 50,3 Zähler, wie die Marktforscher am Freitag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilten. Damit hat sich der Stimmungsindikator bereits den dritten Monat in Folge erholt, nachdem er im vergangenen Oktober auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren gefallen war.

Eine erste Erhebung für Januar wurde mit der zweiten Schätzung leicht nach oben revidiert, wobei der Indexwert den höchsten Stand seit dem vergangenen Juni erreichte. Zunächst war ein Indexwert von 50,2 Punkten gemeldet worden. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung der ersten Erhebung erwartet.

Der Stimmungsindikator steigt damit weiter über die Expansionsschwelle von 50 Punkten. Der an den Finanzmärkten stark beachtete Konjunkturindikator signalisiert damit eine leichte Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten.

Die Unternehmensstimmung im Bereich Dienstleistungen hat sich im Januar ebenfalls stärker als erwartet verbessert. Der entsprechende Indexwert legte von zuvor 49,8 Punkten auf 50,8 Zähler zu. Die erste Schätzung wurde ebenfalls nach oben korrigiert.

In Deutschland, Italien und Spanien legten die Indexwerte im Januar für die Bereiche Dienstleistungen jeweils zu. In Deutschland stieg der Indexwert dabei ebenfalls über die Expansionsschwelle von 50 Punkten. In Frankreich trübte sich die Stimmung im Bereich Dienstleistungen hingegen leicht ein und lag damit weiter unter der Expansionsschwelle.

Nach Einschätzung von Chris Williamson, Chefvolkswirt bei S&P Global, deuten die Stimmungsdaten aus der Eurozone darauf hin, dass die Region einer Rezession entgehen könnte. Er verwies auf einen deutlich nachlassenden Preisdruck und einer Entspannung bei den Lieferengpässen. Zudem hätten sich die kurzfristigen Sorgen auf dem Energiemarkt durch die warme Witterung und staatliche Subventionen gemildert "was die Hoffnung nährt, dass der Aufschwung in den kommenden Monaten an Fahrt gewinnen wird", sagte Williamson.

Die Daten im Überblick:

Region/Index Januar Prognose Vorläufig Vormonat EURORAUM Gesamt 50,3 50,2 50,2 49,3 Industrie 48,8 48,8 48,8 47,8 Dienste 50,8 50,7 50,7 49,8 DEUTSCHLAND Industrie 47,3 47,0 47,0 47,1 Dienste 50,7 50,4 50,4 49,2 FRANKREICH Industrie 50,5 50,8 50,8 49,2 Dienste 49,4 49,2 49,2 49,5 ITALIEN Industrie 50,4 49,5 --- 48,5 Dienste 51,2 51,0 --- 49,9 SPANIEN Industrie 48,4 48,0 --- 46,4 Dienste 52,7 52,5 --- 51,6

(Angaben in Punkten)

