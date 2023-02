Umfrage - CDU liegt in Berlin vor Wahl deutlich vorne

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Berlin liegt die CDU laut ZDF-Politbarometer in der Bundeshauptstadt deutlich in Führung.

Sie käme danach auf 24 Prozent, dahinter folgen die SPD mit 21 und die Grünen mit 18 Prozent. Die Linken würden elf Prozent, die AfD zehn und die FDP sechs Prozent erreichen. Alle anderen Parteien kommen laut Forschungsgruppe Wahlen zusammen auf den hohen Wert von zehn Prozent, haben aber keine Chance auf einen Einzug in das Abgeordnetenhaus.

Die Werte bestätigen die sehr ähnlichen Zahlen vom ARD-Deutschlandtrend für die Wahl am 12. Februar. Dort liegt die CDU sogar mit 25 Prozent vorne. Das ZDF-Politbarometer zeigt auch relativ schwache Werte für die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. Bei der Frage nach dem bevorzugten Regierungschef oder der bevorzugten Regierungschefin kommt die SPD-Amtsinhaberin auf 36 Prozent vor dem CDU-Spitzenkandidaten Kai Wegner mit 23 Prozent. Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch kommt nur auf 15 Prozent.

Nach beiden Umfragen hätte das bisher regierende rot-rot-grüne Bündnis weiter eine Mehrheit in der Bundeshauptstadt. Denkbar wäre aber etwa auch eine sogenannte Deutschland-Koalition aus CDU, SPD und FDP.

Aufgrund zahlreicher Fehler bei der Wahl im September 2021 muss die Abstimmung wiederholt werden.

