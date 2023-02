US-Jobmarkt boomt trotz hoher Zinsen - Über eine halbe Million neuer Stellen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Lucia Mutikani und Reinhard Becker

Washington/Berlin (Reuters) - Trotz steigender Zinsen und flauer Weltkonjunktur ist der US-Jobmotor auf Hochtouren ins neue Jahr gestartet.

Im Januar kamen mehr als eine halbe Million neuer Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzu, wie die Regierung in Washington am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten statt der vermeldeten 517.000 lediglich 185.000 neue Arbeitsplätze im Januar erwartet. Die getrennt erhobene Arbeitslosenquote fiel überraschend auf 3,4 von 3,5 Prozent im Dezember.

"Die Zahlen zum Arbeitsmarkt werden die US-Notenbank darin bestärken, weiter an der Zinsschraube zu drehen", sagte Helaba-Experte Ulrich Wortberg. Die Zentralbank Federal Reserve will die Inflation im Land eindämmen und mit höheren Zinsen zudem den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abkühlen. Sie schaltete angesichts der abflauenden Inflation jüngst allerdings einen weiteren Gang herunter und erhöhte den Leitzins lediglich um einen Viertel-Prozentpunkt - auf die neue Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent. Damit kehrt nach einer Serie relativ großer Zinsschritte wieder etwas Normalität in der Geldpolitik ein.

"ECHTER KNALLER"

Ökonom Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank sagte zu den US-Jobdaten: "Der US-Arbeitsmarkt zeigt im Januar keinen Hauch von Abkühlung. Der Beschäftigungszuwachs zieht sich durch nahezu alle Branchen." Dennoch würden die geldpolitischen Bremsmanöver in den kommenden Monaten zu einem langsameren Beschäftigungszuwachs beitragen: "Das bestärkt die Aussicht, dass der vom noch engen Arbeitsmarkt ausgehende Lohn- und Inflationsdruck allmählich abflaut", so der Experte.

Mit Blick auf den Inflationsdruck achtet die US-Notenbank auch auf das Lohnwachstum. Die durchschnittlichen Stundenlöhne legten im Januar um 4,4 Prozent zum Vorjahr zu, nach 4,8 Prozent im Dezember. "Unter Heranziehen der aktuellen Inflationsrate von 6,5 Prozent müssen Arbeitnehmer Reallohneinbußen hinnehmen. Gefahren einer Lohn-Preis-Spirale sind derzeit jedenfalls nicht erkennbar", sagte Chefökonom Thomas Gitzel von der Liechtensteiner VP Bank.

Von der Arbeitsmarktentwicklung sollte seiner Ansicht nach nicht unmittelbar auf die Geldpolitik geschlossen werden. "Die Fed möchte mit ihrer straffen Geldpolitik primär die hohen Inflationsraten bekämpfen, wenn sich dabei der Arbeitsmarkt weiterhin stabil entwickelt, ist dies umso besser."

