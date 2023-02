Bei At & T ging es heute heftig auf und ab, aber am Ende war sie wieder am Start angekommen.

Das Tradingvolumen war zwar heute relativ stattlich für die At & T-Aktie, aber das Tagesergebnis beeinflusste das nicht. Am Ende war der Preis bei Börsenschluss gleich dem Preis bei Börseneröffnung von 30,55 €.

Zwischenzeitlich notierte die Aktie bei einem Tageshöchstkurs von 32,00 €, der tiefste Aktienkurs notierte bei 30,05 €.