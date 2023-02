Nichts Neues bei Uniqa Insurance Group: Eröffnungs- und Tagesschlusskurs blieben gleich

Heute gab es eine Punktlandung für den Preis bei Börsenschluss bei Uniqa Insurance Group.

Bei überschaubarem Marktinteresse tat sich heute nicht viel. Die spärliche Anzahl an Trades konnte am Aktienpreis nichts ändern. Die Aktie schloss genau so, wie sie gestartet war, bei 7,76 €.

Über den Tag schwankte der Aktienkurs stark, seinen Tiefststand erreichte er bei 7,72 €, der Höchstkurs lag bei 7,79 €.