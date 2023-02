Aktien Frankfurt Eröffnung: Kursverluste - Neue Zinssorgen belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts neu entfachter Zinssorgen ist der Dax am Montag schwach in die Woche gestartet. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,59 Prozent auf 15 384,56 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,88 Prozent auf 29 516,70 Punkte nach unten, und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx verlor 0,75 Prozent auf 4226,22 Zähler.

Am Freitag hatte der Dax den sehr robusten US-Arbeitsmarktbericht noch vergleichsweise gut weggesteckt und wie der US-Leitindex Dow Jones Industrial einige Stunden später mit einem nur moderaten Minus geschlossen. Die Experten der Schweizer Bank UBS sprachen von einer Verschnaufpause nach dem Kurssprung am Donnerstag. An der New Yorker Technologiebörse Nasdaq war es vor dem Wochenende indes deutlich bergab gegangen. Die enorm starken Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten hätten die Einschätzung untermauert, dass die US-Notenbank ihren Zinserhöhungskurs auf ein Niveau über fünf Prozent fortsetzen werde, hieß es bei der Schweizer Bank Credit Suisse. Technologieaktien gelten als besonders sensibel für steigende Zinsen.

An den wichtigsten asiatischen Aktienmärkten dominierten zuletzt ebenfalls klare Verluste. Hier belastete auch die Sorge vor einer Verschärfung der Spannungen zwischen den USA und China, nachdem das US-Militär am Wochenende einen mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballon abgeschossen hatte./gl/jha/