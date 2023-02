China - Ballon über Lateinamerika dient zivilen Zwecken

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking (Reuters) - China zufolge stammt ein über Lateinamerika gesichteter Ballon aus der Volksrepublik.

Er diene ausschließlich zivilen Zwecken, sagte Mao Ning, Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Montag. Seine Möglichkeiten zur Selbststeuerung seien eingeschränkt. Kolumbien hatte am Samstag mitgeteilt, dass möglicherweise ein Ballon entdeckt worden sei. Vergangene Woche war über US-Gebiet ein Ballon entdeckt worden, bei dem es sich den USA zufolge möglicherweise um einen Spionage-Ballon handelte. Kampfjets der US-Luftwaffe schossen ihn am Samstag ab.

China und die USA sollten im Umgang mit dem Vorfall Ruhe bewahren und keine Gewalt anwenden, sagte Mao. Bereits am Sonntag hatte das chinesische Außenministerium mitgeteilt, die USA darum gebeten zu haben, Ruhe zu bewahren und professionell sowie zurückhaltend zu verfahren. Mit dem Abschuss hätten die USA eindeutig überreagiert. Der Ballon sei versehentlich in US-Gebiet geraten. Er sei zu meteorologischen und anderen wissenschaftlichen Zwecken im Einsatz gewesen. Das US-Militär sucht derzeit nach Überbleibseln des Ballons. Die USA erhoffen sich aus dem übriggebliebenen Material Aufschlüsse über die Fähigkeiten des Ballons.

