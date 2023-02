DAX korrigiert zum Wochenstart, Tesla hebt Preise an, Amazon & Disney

Nach der starken Vorwoche hat der DAX erst einmal zum neuen Wochenstart in den Korrekturmodus geschaltet. Immerhin waren wir in der Spitze bis auf 800 Punkte an das Allzeithoch herangelaufen. Genau dies machen wir zunächst zum Thema im Interview mit unserem Händler Andi zum Wochenstart.

Als Fazit der letzten Wochen kann immer wieder ein Kaufinteresse bei Korrekturen abgeleitet werden. Ob dies heute an der 15.350 ebenso sein wird? Das Chartbild und das Sentiment sprechen vorerst weiter für anhaltendes Kaufinteresse. Insbesondere bei den US-Technologiewerten, die Quartalszahlen veröffentlicht hatten.

Amazon korrigierte zwar auch am Freitag etwas, aber es gab seitens der Analysehäuser durchweg Kaufempfehlungen zu lesen. Diese bringen wir ebenso wie das Chartbild in das Interview ein.

Tesla rudert mit seiner Preispolitik indes zurück. Nach Preissenkungen folgt nun eine Preiserhöhung, die am Ende zwar für die Kunden keinen Unterschied macht, aber wirtschaftlich durchaus zu diskutieren ist. Denn hier ist ein Umweltbonus seitens der US-Regierung der Hintergrund dieser Änderung.

Dritter Wert heute ist Walt Disney. Weitere Personalien beim Vorstand werden anvisiert und neue Serien starten. Damit dürfen Anleger gespannt auf die Aussichten sein, die am Mittwochabend zusammen mit den Quartalszahlen aus Ende 2022 kommuniziert werden.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.