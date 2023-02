DAX® Kursindex - Trendwende plus MACD-Kaufsignal

Auf die Kursentwicklung des DAX®-Kursindex hatten wir zuletzt im Januar hingewiesen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 19. Januar ). Ohne Berücksichtigung der Dividenden hatten die deutschen Standardwerte seinerzeit die Widerstandszone aus dem ehemaligen Abwärtstrend seit Januar 2018 (akt. bei 5.721 Punkten) und der 38-Monats-Linie (akt. bei 5.845 Punkten) übersprungen und darüber hinaus zusätzlich ein „V-förmiges“-Umkehrmuster komplettiert. Mittlerweile hat das Aktienbarometer mit den Hochpunkten von 2015 und 2018 bei 6.340/6.444 ein wichtiges Etappenziel erreicht. Perspektivisch hält die beschriebene Trendwendeformation ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 1.150 Punkten bereit. Mit anderen Worten: Es ergibt sich daraus ein Kursziel oberhalb der Marke von 7.000 Punkten, was langfristig einen Vorstoß in „uncharted territory“ jenseits des bisherigen Rekordstandes von 6.884 Punkten impliziert. Zusätzlichen Rückenwind erfährt der DAX®-Kursindex vom trendfolgenden MACD, der gerade ein neues Einstiegssignal generiert (siehe Chart). Um das „V-förmige Umkehrmuster“ nicht zu negieren, sollte das Aktienbarometer in Zukunft nicht mehr unter das runde 6.000er-Level zurückfallen.

DAX® Kursindex (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX® Kursindex

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

