Gewinnmitnahmen nach Ballon-Abschuss setzen Dax zu

Frankfurt (Reuters) - Dax-Anleger treten zum Wochenanfang auf die Bremse und nehmen Gewinne mit.

Der deutsche Leitindex gibt zur Eröffnung am Montag um 0,7 Prozent auf 15.368 Punkte nach. Börsianer befürchteten negative Folgen auf die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und China durch den Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons in den USA am Wochenende. Dieser Vorfall mache es wahrscheinlich, dass die USA die Verwendung chinesischer Technologien stärker begrenzten und gleichzeitig den Export von US-Technologie weiter begrenzten, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Die Folge könnte ein Handelskrieg 2.0 sein."

Bei den Einzelwerten brachen die Titel von Aurubis nach einem Gewinnrückgang um bis zu sieben Prozent ein. Ein Händler sprach von "gemischten" Zahlen mit einer etwas besser als erwarteten Rentabilität im ersten Quartal. Angesichts der vorangegangenen Rally gebe es nun Gewinnmitnahmen, sagten Börsianer. Einige Anleger hätten auf einen noch optimistischeren Ausblick von Europas größter Kupferhütte gehofft.

