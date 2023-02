Ifo - Stimmung in deutscher Chemieindustrie trübt sich ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die schlechte Stimmung in der deutschen Chemieindustrie hat sich zu Jahresbeginn weiter eingetrübt.

Das Barometer für das Geschäftsklima fiel im Januar um 2,3 auf minus 26,0 Punkte, wie aus der am Montag veröffentlichten Umfrage des Münchner Ifo- Instituts hervorgeht. Sowohl die Urteile zur aktuellen Geschäftslage als auch die Erwartungen für die nächsten Monate verschlechterten sich. "Während sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft insgesamt zum Jahresstart aufgehellt hat, bleibt das Geschäftsklima in der Chemie angespannt", sagte Ifo-Branchenexpertin Anna Wolf.

So könnte die Ertragslage in der Branche weiter sinken, wollen doch die Unternehmen seltener höhere Preise an ihre Kunden weiterreichen. "Das kann nur gut gehen, wenn die Kosten im Produktionsprozess entsprechend gesenkt werden können", sagte Wolf. Sorge bereitet demnach auch die Auftragslage. 40,4 Prozent der Betriebe klagten über einen Auftragsmangel – vor einem Jahr waren es lediglich 14,9 Prozent. Das wirkt sich auf die Produktion aus: Die Kapazitäten in der Chemieindustrie wurden der Umfrage zufolge nur noch zu 74,3 Prozent ausgelastet, nach 82,6 Prozent im ersten Quartal 2022.

"Die Nachfrage in der Chemie bleibt schlecht, allerdings gab es zum Jahresanfang auch ein Paar Lichtblicke", sagte Wolf. Die Versorgung mit Vorprodukten etwa habe sich spürbar verbessert. Nur 25,5 Prozent der Unternehmen meldeten noch Engpässe, verglichen mit 30,6 im Dezember 2022. Das ist der kleinste Wert seit Beginn dieser Fragestellung im August 2021. Immer mehr Firmen wollen zudem ihre Produktion steigern. Der entsprechende Indikator stieg im Januar auf plus zehn Punkte, nach minus 6,9. Um der Nachfrageschwäche im Inland auszuweichen, planen die Unternehmen in den nächsten Monaten mehr zu exportieren, fand das Ifo-Institut heraus.

(Bericht von Rene Wagner. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)