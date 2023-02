Israel - Mehrere Palästinenser bei Razzia im Westjordanland getötet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Jerusalem (Reuters) - Die israelische Armee hat bei einer Razzia in einem Flüchtlingslager im Westjordanland nach eigenen Angaben mehrere bewaffnete Palästinenser getötet.

Bei dem Einsatz sollten Mitglieder der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas festgesetzt werden, teilte das israelische Militär am Montag mit. Das palästinensische Gesundheitsministerium erklärte, es habe drei Verletzte gegeben, einer davon schwer. Von Toten war nicht die Rede.

Den Hamas-Kämpfern wird vorgeworfen, einen Anschlag auf ein Restaurant in der jüdischen Siedlung Vered Jericho am 28. Januar geplant zu haben. Zwei bewaffnete Personen hätten an dem Tag das Restaurant betreten, in dem sich etwa 30 Gäste aufgehalten hätten, erklärte das israelische Militär. Da eine der Waffen aber nicht funktionierte seien sie geflohen, bevor sie den Angriff verüben konnten.

Die Spannungen zwischen Israel und den Palästinensern hatten zuletzt wieder zugenommen. Vergangene Woche wurde eine Rakete aus dem Gazastreifen abgefeuert, Israel reagierte mit einem Luftangriff auf das Gebiet. Sowohl die USA als auch internationale Instanzen wie die Vereinten Nationen riefen beide Seiten auf, Ruhe zu bewahren. Seit Dezember wird Israel von einer rechtsgerichteten Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu regiert. Seiner Koalition gehören unter anderem religiöse Fundamentalisten sowie Nationalisten an.

