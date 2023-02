Die At & T-Aktie lieferte heute einen ordentlichen Kursgewinn.

Die Aktie legte zu ihrem Preis bei Börseneröffnung heute 0,35 € zu. Beim Preis bei Börsenschluss von 31,90 € bedeutete dies dann ein Plus von 1,11%. Auf dem Tageshoch hätte man auch 32,25 € für das Papier bekommen können. Auch das heutige Plus ändert am längerfristigen Abwärtstrend nichts: Innerhalb von 12 Monaten ging es für die At & T-Aktie um dramatische -31,25% abwärts.