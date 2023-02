Silberpreis fällt unter 23 Dollar – Zinssorgen belasten

Der Silberpreis ist angesichts wieder hochschnellender Zinssorgen unter die 23-Dollar-Marke gefallen. Auf Wochensicht büßt der Kurs rund fünf Prozent seines Wertes ein. Dass der Jobmarkt in den USA weiterhin brummt, zerschlägt die Hoffnungen auf eine in Zukunft behutsame Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks. Laut IG-Indikation kostet eine Einheit (Kassa) am Montagmorgen zunächst 22,41 Dollar und damit 0,17 Prozent mehr im Vergleich zum Schlusskurs des vorherigen Handelstags.

US-Arbeitsmarktdaten fallen stärker als erwartet aus – Zinsfantasien schnellen hoch

Robuste Jobdaten aus den Vereinigten Staaten haben Anleger bereits am Freitag verprellt und dem Silberkurs ein Minus von fast fünf Prozent eingebrockt. Die starke Entwicklung der US-Arbeitsmarktdaten nährt in Anlegerkreisen zusehends die Furcht, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) in Zukunft doch wieder im forcierten Tempo an den berüchtigten Zinsschrauben drehen könnte.