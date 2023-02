Siltronic – Starkes Ergebnis

Für das Unternehmen und insbesondere die Aktie von Siltronic sind entscheidende Tage angebrochen, schaut man sich den bisherigen Kursverlauf und die kürzlich gemeldeten vorläufigen Zahlen für das Gesamtjahr 2022 an. Besonders die aktuell günstige Bewertung könnte dem Wertpapier in den kommenden Wochen noch einen Schub verleihen, sollte das Momentum in der aktuellen Form weiter anhalten.