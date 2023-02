Trading-Idee der Woche: Qualitätsunternehmen

Bei der Suche nach der richtigen Börsenstrategie ist die Auswahl enorm groß. Ein Ansatz, der im aktuellen Umfeld von vielen Analysten als sinnvoll angesehen wird, ist der Fokus auf „Qualitätsaktien“. Dabei wird empfohlen, bei der Auswahl potenziell geeigneter Depotwerte ganz gezielt auf bestimmte Qualitätsmerkmale der betreffenden Unternehmen zu achten. Es geht hier also nicht darum, ob sich die jeweiligen Aktien zuletzt besonders gut geschlagen oder sie überdurchschnittlich stark an Wert verloren haben. Stattdessen stehen die langjährigen Geschäftszahlen oder auch das Management der Firmen im Fokus.

Hohe Rentabilität als entscheidender Vorteil

Bei der Suche nach so genannten Qualitätsunternehmen sollten Anleger darauf achten, dass die Firmen über einen langen Zeitraum hinweg eine überdurchschnittlich hohe Rentabilität ausweisen können. Die dadurch in der Regel aufgebauten finanziellen Reserven versetzen die Firmen dann nämlich in die Lage, ständig in neue, potenziell zukunftsträchtige Geschäftsfelder zu investieren. Das könnte gerade in der heutigen Zeit zu einem entscheidenden Faktor werden. Jeder spricht davon, dass sich durch die zunehmende Digitalisierung in unserer Welt vieles verändern wird und jeder kennt die vermeintlichen Zukunftstrends: die Elektrifizierung der Automobilindustrie, die Künstliche Intelligenz oder die zunehmende Automatisierung von Prozessen. Wie genau unsere Zukunft aussehen wird und wer davon durch welche Produkte oder Dienstleistungen am Ende profitiert, steht heute aber noch in den Sternen. Sich in diesem Bereich breit aufstellen zu können und nicht nur auf das berühmte „eine Pferd“ setzen zu müssen, kann da durchaus von Vorteil sein.