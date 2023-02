Türkei und Syrien melden nach Erdbeben zusammen über 1000 Tote

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Diyarbakir/Ankara (Reuters) - Nach dem schweren Erdbeben in der Grenzregion zwischen Syrien und der Türkei ist die Zahl der Toten auf insgesamt mehr als 1000 gestiegen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte, in seinem Land seien inzwischen über 900 Todesopfer und fast 5400 Verletzte gezählt worden. Die Rettungsarbeiten dauerten an. Syrische Staatsmedien meldeten, die Zahl der Toten sei auf mehr als 320 gestiegen. Es gebe 1000 Verletzte. Der Süden der Türkei und der Nordwesten Syriens waren am Montagmorgen von einem Erdstößen erschüttert worden, die nach Angaben der US-Erdbebenwarte eine Stärke von 7,8 hatten.

(Bericht von Reuters-Büros, geschrieben von Elke Ahlswede. Redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)