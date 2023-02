US-Anleihen bleiben unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben zu Wochenbeginn weiter nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) sank am Montag zuletzt um 0,81 Prozent auf 113,50 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 3,63 Prozent.

Wie schon am Freitag übten Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed Druck am Rentenmarkt aus. Auslöser waren vor dem Wochenende ein robuster US-Arbeitsmarktbericht und solide Zahlen aus dem amerikanischen Dienstleistungssektor gewesen. An den Finanzmärkten wurden die Daten als Hinweis auf eine noch straffere Geldpolitik interpretiert. Entsprechend wird gemutmaßt, die Fed könnte ihre Leitzinsen stärker anheben als bisher erwartet./la/he