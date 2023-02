WOCHENVORSCHAU: Termine bis 20. Februar 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 20. Februar:

--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 07. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 AUT: ams-Osram AG, Q4-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Energy, Q1-Zahlen (detailliert) (7.15 Pk, 10.00 HV) 07:00 DEU: Teamviewer AG, Q4-Zahlen (detailliert) 07:00 FRA: BNP Paribas, Q4-Zahlen 08:00 DNK: Carlsberg, Q4-Zahlen 08:00 JPN: Nintendo, 9Monatszahlen 08:00 GBR: BP, Q4-Zahlen 08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Jahreszahlen 10:00 DEU: Siemens Energy, Hauptversammlung 12:00 DEU: Linde, Q4-Zahlen (15.00 Call) 13:00 SWE: Securitas AB, Q4-Zahlen 22:05 NLD: Qiagen, Q4-Zahlen DEU: Ionos, Ende der Zeichnungsfrist, Bekanntabe Ausgabepreis TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Ausgaben private Haushalte 12/22 00:30 JPN: Realeinkommen 12/22 04:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheid 07:00 SPA: Verbraucherpreise 01/23 07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten Januar 2023 08:00 DEU: Industrieproduktion 12/22 08:00 DEU: Reallöhne 2022 (vorläufig) 08:45 FRA: Handelsbilanz 12/22 09:00 SPA: Industrieproduktion 12/22 14:30 USA: Handelsbilanz 12/22 21:00 USA: Konsumentenkredite 12/22 22:30 USA: API-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 CHE: UBS, Konjunkturausblick 2023 09:30 DEU: Fortsetzung des Prozesses gegen vier Angeklagte im VW-Abgasskandal wegen des Vorwurfs des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs 10:0 DEU: Stiftung für Zukunftsfragen veröffentlicht 39. Deutsche Tourismusanalyse (Online-Pk) 10:30 DEU: Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie (VdL), Pressekonferenz zur wirtschaftlichen Lage DEU: Auftakt Tarifverhandlungen westdeutsche Textil- und Bekleidungsindustrie --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 08. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 FRA: Societe Generale, Q4-Zahlen 06:45 NOR: Equinor, Q4-Zahlen 07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen (10.00 Call) 07:00 NLD: ABN Amro, Q4-Zahlen 07:00 NLD: Akzo Nobel, Q4-Zahlen 07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q4-Zahlen 07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Q4-Eckdaten und Erneuerungsrunde 07:30 NLD: Adyen, Q4-Zahlen 07:45 DNK: Vestas, Q4-Zahlen 08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q4-Zahlen 08:00 SWE: Vattenfall, Jahreszahlen 08:00 FRA: Totalenergies, Q4-Zahlen 08:00 NOR: Yara, Q4-Zahlen 09:00 DEU: Ionos, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Börse 12:00 USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen 13:00 USA: CME Group, Q4-Zahlen 17:00 DEU: Deutsche Bank, Digitaler Neujahrsempfang 18:30 DEU: Metro AG, Q1-Zahlen 19:00 DEU: Deutsche Börse, Q4-Zahlen 22:05 USA: Walt Disney, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 12/22 09:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen 02/23 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 12/22 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (wöchentlich) 16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 12/22 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE FRA: Die Internationale Energieagentur (IEA) legt Strommarktbericht 2023 vor 09:00 DEU: Start der Tarifverhandlungen für die 25.000 Beschäftigten der Kautschukindustrie 09:00 DEU: Wirecard-Prozess. Stellungnahmen der Verteidiger von Ex-Vorstandschef Braun und des Ex- Chefbuchhalters zu den Aussagen des Kronzeugen 09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EU-Gericht zu Steuerbefreiungen in Belgien für multinationale Unternehmen 09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zum Ausbau der transeuropäischen Energieinfrastruktur 10:00 DEU: EZB-Bankenaufsicht Pk zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP») - Präsenz und Videokonferenz 10:30 DEU: Vorstellung Gutachten «Transformation zu einer klimaneutralen Industrie: Grüne Leitmärkte und Klimaschutzverträge» des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz DEU: Nächste Verhandlungsrunde für einen Tarifvertrag zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg USA: Ansprache des US-Präsidenten vor dem Kongress zur Lage der Nation --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 09. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 05:30 JPN: Toyota Motor, Q3-Zahlen 06:45 CHE: Credit Suisse, Q4-Zahlen 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q4-Zahlen 07:00 BEL: KBC Group, Q4-Zahlen 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q4-Zahlen 07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen (7.30 Presse-Call, 8.30 Analysten-Call, 10.00 HV) 07:00 DEU: KWS Saat, Q2-Zahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Q4-Zahlen 07:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q4-Zahlen 07:00 LUX: ArcelorMittal, Q4-Zahlen 07:00 SWE: Volvo Cars, Q4-Zahlen 07:15 CHE: Swisscom, Jahreszahlen 07:30 DEU: Compugroup Medical, Q4-Zahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Q4-Umsatz 07:30 DEU: Talanx, Q4-Eckdaten 07:30 NLD: Aegon, Q4-Zahlen 07:30 NOR: DNB ASA, Q4-Zahlen 07:30 FRA: Legrand, Q4-Zahlen 07:30 FRA: Vinci, Q4-Zahlen 08:00 DEU: Cancom, Q4-Zahlen 08:00 DEU: Deutsche Beteiligung, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Verbio, Q2-Zahlen 08:00 FIN: Outokumpu, Q4-Zahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Q4-Zahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Q4-Zahlen 08:00 GBR: Unilever, Q4-Zahlen 09:45 DEU: Metro, Call zu den Q1-Zahlen 10:00 DEU: Deutsche Börse, Bilanz-Pressekonferenz 12:00 GBR: Easyjet, Hauptversammlung 12:00 USA: Pepsico, Q4-Zahlen 12:30 USA: BorgWarner, Q4-Zahlen 13:00 ITA: Buzzi Unicem, Q4-Umsatz 13:00 USA: Philip Morris, Q4-Zahlen 13:15 USA: Baxter International, Q4-Zahlen 13:00 USA: Diebold Nixdorf, Q4-Zahlen 13:45 USA: AbbVie, Q4-Zahlen 14:00 USA: Kellogg, Q4-Zahlen 17:45 NLD: Euronext, Q4-Zahlen 17:50 ITA: Enel, Jahreszahlen 18:00 ESP: Banco Santander, Hauptversammlung 18:00 FRA: L' Oréal, Q4-Zahlen 22:00 USA: Expedia, Q4-Zahlen 22:15 USA: News Corp, Q2-Zahlen 22:15 USA: Paypal, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Geldmenge M2/M3 07:00 SPA: Handelsbilanz 12/22 08:00 DEU: Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex) 01/23 (vorläufig) 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 01/23 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Wirecard-Prozess - voraussichtlich erste Aussage und Befragung des früheren Vorstandschefs Markus Braun 09:30 DEU: Fortsetzung des Prozesses gegen vier Angeklagte im VW-Abgasskandal wegen des Vorwurfs des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs 10:00 DEU: BGH prüft: Darf ein Immobilienmakler zusätzlich zur Maklergebühr eine Reservierungsgebühr verlangen?, Karlsruhe 11:00 DEu: Jahres-Pk Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) 16:00 DEU: Online-Energiedialog 2023 des Bundesverbands Erneuerbarer Energie mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Berlin BEL: EU-Gipfel - 1. Tag, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 10. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: EMS Chemie, Jahreszahlen (8.00 Pk) 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen 07:00 NOR: Aker ASA, Jahreszahlen 07:00 NOR: Schibsted, Jahreszahlen JPN: Mazda Motor, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Erzeuger- und Verbraucherpreise 01/23 08:00 DEU: Außenhandel 12 und Jahr 2022 (detailliert) 08:00 GBR: BIP Q4/22 08:00 GBR: Handelsbilanz Q4/22 08:00 GBR: Industrieproduktion 12/22 08:45 FRA: Löhne Q4/22 10:00 ITA: Industrieproduktion 12/22 16:00 USA: Universität of Michigan, Stimmungsindex 12/23 EUR: S&P Ratingergebnis Dänemark, Schweiz EUR: Moody's Ratingergebnis Deutschland, Ukraine BEL: EU-Gipfel - 2. und letzter Tag, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 13. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 01/23 07:00 AUT: Bawag Group, Jahreszahlen 17:45 FRA: Cie Generale des Etablissement, Jahreszahlen 22:00 USA: Palantir, Q4-Zahlen USA: Avis Budget, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2023 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun 15:30 DEU: Pressegespräch Merck zu Energieversorgung der Standorte in Darmstadt und Gensheim 18:00 DEU: Munich Economic Debate des ifo Instituts mit der Vorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, München EUR: Treffen der Euro-Gruppe --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 14. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q4-Zahlen 07:00 NLD: Randstad, Jahreszahlen 07:00 DEU: Bilfinger, Jahreszahlen (9.00 Pk) 07:00 DEU: Ceconomy, Q1-Zahlen (9.00 Analystencall, 11.00 Pressecall) 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Tui, Q1-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 HV) 07:05 DEU: Norma Group, Jahreszahlen 07:30 DEU: MVV Energie, Q1-Zahlen 07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Jahreszahlen (9.30 h Pk) 11:00 DEU: Frankfurter Volksbank, Bilanz-Pressekonferenz 11:00 DEU: Rotkäppchen-Mumm, Bilanz-Pk (online) 12:55 USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen 13:00 USA: Marriott International, Q4-Zahlen 18:00 FRA: Carrefour, Jahreszahlen 19:00 AUT: Telekom Austria, Jahreszahlen 22:05 USA: Airbnb, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q4/22 (vorläufig) 05:30 JPN: Industrieproduktion 12/22 (endgültig) 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 12/22 07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q4/22 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 12/22 08:30 CHE: BFS Wohnimmobilienpreisindex Q4/22 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 01/23 09:30 NLD: BIP Q4/22 (vorläufig) 10:00 BGR: BIP Q4/22 (vorläufig) 10:00 POL: BIP Q4/22 (vorläufig) 11:00 EUR: BIP Q4/22 (vorläufig) 14:30 USA: Verbraucherpreise 01/23 14:30 USA: Realeinkommen 01/23 22:30 USA: API-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Chemie- und Pharmaindustrie Baden-Württemberg, Jahres-Pressekonferenz 11:00 DEU: Entscheidung zur Klima-Klage gegen VW, Braunschweig 18:00 DEU: ZIRP-Wirtschaftsforum 2023, Ingelheim Veranstalter sind die Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (Zirp), der Pharma-Konzern Boehringer Ingelheim und die Mainzer Wissenschaftsallianz. Geplant ist u.a. ein Ausblick auf die Wirtschaft und die Digitale Transformation. U.a. mit dem Arbeits- und Digitalisierungsminister von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer (SPD) DEU: Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel "Biofach" (bis 17.02.) BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen und Treffen der US-geführten Kontaktgruppe zur Koordinierung von Waffenlieferungen an die Ukraine, Brüssel TUR: Gipfel für Gaslieferanten und Verbraucherländer in der Türkei, Istanbul Die Türkei will bei dem Gipfel nach eigenen Angaben die Quellländer für Gas des Nahen Ostens, des Mittelmeerraums, des kaspischen Raums und Mittelasiens mit den Verbraucherländern in Europa zusammenbringen. --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 15. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:15 DEU: DIC Asset, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen 07:45 FRA: Kering, Jahreszahlen 07:45 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen 08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen 08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen 08:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen 09:30 LUX: Stabilus, Hauptversammlung 10:00 DEU: Siemens Healthineers, Hauptversammlung 13:00 USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen 22:05 USA: Cisco Systems, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Kleppiere, Jahreszahlen USA: American International Group, Q2-Zahlen USA: Biogen, Inc., Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Verbraucherpreise 01/23 09:00 ESP: Verbraucherpreise 01/23 (endgültig) 10:00 BGR: Verbraucherpreise 01/23 10:00 POL: Verbraucherpreise 01/23 10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt 11:00 EUR: Industrieproduktion 12/22 11:00 EUR: Handelsbilanz 12/22 11:00 GRC: Verbraucherpreise 01/23 14:30 USA: Empire State Index 02/23 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 01/23 15:15 USA: Industrieproduktion 01/23 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 01/23 16:00 USA: Lagerbestände 12/22 16:00 USA: NAHB-Index 02/23 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Presse-Preview zur Hannover Messe 2023, Hannover 09:30 DEU: Vorab-Pk zur Hannover Messe, Hannover 12:00 DEU: Online-Veranstaltung Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim (ZEW), Mannheim --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 16. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 05:15 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen 06:30 FRA: Airbus Group, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Commerzbank, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Elmos, vorläufige Jahreszahlen 07:00 NLD: Telenet, Jahreszahlen 07:00 NLD: DSM, Jahreszahlen 07:15 CHE: Nestle, Jahreszahlen 07:30 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen 07:30 FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen 07:30 FRA: Renault, Jahreszahlen 07:30 BEL: Umicore, Jahreszahlen 07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen 08:00 DEU: DFV, Deutsche Familienversicherung, Jahreszahlen 08:00 GBR: Relx, Jahreszahlen 08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen 10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Aurubis, Hauptversammlung 11:00 DEU: Frosta, Bilanz-Pk 13:30 USA: Southern Company, Q4-Zahlen 18:00 USA: Snap Inc., Investor Day 18:30 FRA: Imerys, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: Repsol, Jahreszahlen FRA: Rexel, Q4-Umsatz USA: Applied Materials, Q4-Zahlen USA: Hasbro, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 12/22 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 01/23 10:00 ITA: Handelsbilanz 12/22 11:00 BGR: Leistungsbilanz 12/22 12:00 IRL: Verbraucherpreise 01/23 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 01/23 14:30 USA: Philly Fed Outlook 02/23 14:30 USA: Erzeugerpreise 01/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Landgericht Berlin verkündet Entscheidung zur Klage der Drogeriekette Rossmann gegen vier Bundesverbände deutscher Banken, Berlin 10:30 DEU: Jahres-Pk des Fondsanbieters Union Investment, Frankfurt/M. 19:00 DEU: 7. Münchner Europakonferenz u.a. mit EU-Kommissar Johannes Hahn An der Podiumsdiskussion nehmen u.a. Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie und ifo-Chef Clemens Fuest teil. --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 17. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Sika AG, Jahreszahlen 07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk) 07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen 07:00 CHE: BB Biotech, Jahreszahlen 07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen 07:30 DEU: Uniper, Jahreszahlen 07:30 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Jahreszahlen (9.00 Pk, 10.15 Analystencall) 07:30 FRA: EdF, Jahreszahlen 08:00 FRA: Hermes, Jahreszahlen 08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen 08:30 DEU: Sartorius, Geschäftsbericht 09:00 DEU: Volkswagen Konzern, Auslieferungen 01/23 17:45 CHE: Temenos Group, Jahreszahlen USA: Deere & Co, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: EInzelhandelsumsatz 01/23 08:30 CHE: BFS: Umsatzstatistik Industrie Q4/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/23 (endgültig) 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/22 14:30 USA: Im- und Exportpreise 01/23 16:00 USA: Frühindikator 01/23 17:00 RUS: BIP Q4/22 (vorab) EUR: Moody's Ratingergebnis Brandburg, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Berlin, Bayern, Moldawien, Schweiz EUR: Fitch Ratingergebnis Serbien, Slowakei EUR: S&P Ratingergebnis Estland, Polen SONSTIGE TERMINE DEU: Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), München 09:00 DEU: Öffentliche Anhörung der Expertenkommission zum Volksentscheid «Deutsche Wohnen und Co. enteignen», Berlin 10:00 DEU: BER-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg zu den Kosten- und Terminüberschreitungen des eröffneten Flughafens, Potsdam --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 20. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Sulzer, Jahreszahlen 17:45 CHE: Temenos Group, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbraucherpreise 01/23 08:00 DEU: Erzeugerpreise 01/23 08:00 SWE: Verbraucherpreise 01/23 08:30 CHE: BFS: Schweizerische Arbeitskräfteerhebung Q4/22 10:00 POL: Erzeugerpreise 01/23 10:00 POL: Industrieproduktion 01/23 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 02/23 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 02/23 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 09:15 DEU: Mündliche Verhandlung zur Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen das Kraftfahrt-Bundesamt wegen sogenannter Thermofenster in Volkswagen-Autos, Schleswig ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi