Aktien Frankfurt Schluss: Dax kommt vor Powell-Rede nicht vom Fleck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat nach seinem schlechten Wochenstart am Dienstag weiter geschwächelt. Der Dax schloss 0,16 Prozent tiefer bei 15 320,88 Punkten. Bereits vergangene Woche waren durch starke Jobdaten aus den USA erneut Zinssorgen aufgekommen, nun hielten sich die Anleger vor einer Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell kurz nach Börsenschluss bedeckt. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,49 Prozent auf 29 179,03 Zähler nach unten.

"Auch wenn positive Impulse für den Aktienmarkt fehlen und die Unsicherheiten in Sachen Zinsen und der Geopolitik wieder zunehmen, die Börsenparty verlassen wollen derzeit nur die wenigsten Anleger", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Der Dax zeige weiter eine erstaunliche Stabilität und trete auf hohem Niveau auf der Stelle. Der Dow Jones Industrial gab an der Wall Street vor der Powell-Rede etwas nach, während sich die Tech-Werte an der Nasdaq ein Stück erholten./niw/he