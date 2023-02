APA ots news: Durch Mehrheitsbeteiligung macht Altor die Kommunalkredit zur führenden grünen Infrastrukturbank

Wien (APA-ots) - Altor Fonds ("Altor") unterzeichnet Vereinbarung über den Erwerb einer 80%-Mehrheitsbeteiligung an der Kommunalkredit Austria AG ("Kommunalkredit"); Partnerschaft mit bestehenden Eigentümern und Management der Bank. Altor wird die Kommunalkredit mit zusätzlichem Kapital unterstützen, um ihren Wachstumskurs zur führenden nachhaltigen Infrastrukturplattform in Europa fortzusetzen. Die bestehenden, langfristig orientierten Aktionäre - Interritus, Trinity Investments DAC und der Österreichische Gemeindebund - bleiben Minderheitsaktionäre. Die 1958 gegründete Kommunalkredit ist Anbieter von Finanzierungslösungen für Infrastruktur- und Energieprojekte in ganz Europa. Mit ihrem Hauptsitz in Österreich und einem Team von 350 Vollzeitbeschäftigten hat sich die Kommunalkredit zu einem führenden Infrastrukturspezialisten entwickelt, der in den letzten sieben Jahren rund 200 Projekte mit Fokus auf Energiewende und erneuerbaren Energien finanziert hat. Mit einer Bilanzsumme von EUR 4,4 Mrd. wird die Kommunalkredit im Jahr 2022 voraussichtlich einen Nettozinsertrag von mehr als EUR 120 Mio. erwirtschaften, dies mit einer beeindruckenden durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von mehr als 50 % in den letzten Jahren. Der Erfolg der Kommunalkredit beruht auf dem starken Managementteam, der Organisation, einem hocheffizienten Geschäftsmodell, dem strengen Risikomanagement und einem Unternehmensgeist, die es der Kommunalkredit ermöglichen, ihre strategischen Ziele kontinuierlich zu übertreffen. Eine Eigenkapitalrendite (RoE) von 20 % und eine Kosten-Ertrags-Relation der Bank (Stand Alone) von rund 45 % untermauern den Erfolgskurs. Kommunalkredit und Altor eint die Vision, den Übergang zu einer grünen und nachhaltigen Zukunft zu fördern. Beide Institutionen haben durch Investitionen und Engagement in nachhaltige Infrastruktur- und Energieprojekte in ganz Europa umfangreiche Erfahrungen in der Finanzierung der Energiewende gesammelt. Bernd Fislage, CEO der Kommunalkredit: "Dies ist ein wichtiger Schritt für unseren angestrebten Wachstumskurs und eine Bestätigung unserer erfolgreichen Geschäftsstrategie, die durch diese Transaktion und die angestrebte Kapitalerhöhung von EUR 100 Mio. weiter gestärkt wird. Sie wird uns ermöglichen, unser Momentum beizubehalten und die Entwicklung der Kommunalkredit und ihre Rolle bei der Bewältigung der Herausforderungen, mit denen Europa und der Rest der Welt konfrontiert sind, voranzutreiben: sei es die Beschleunigung der Energiewende und die grüne Transformation, sei es die Umsetzung und Modernisierung der sozialen Infrastruktur. Wir werden uns weiterhin mit Energielösungen, E-Mobilität, Digitalisierung und sozialer Infrastruktur beschäftigen und dabei einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit und die Einhaltung von ESG-Kriterien legen. Wir haben ein klares Ziel: Werte schaffen. Für unsere Kunden, unsere Aktionäre, unsere Stakeholder - und somit unsere Gemeinschaft." Paal Weberg, Co-Managing Partner bei Altor: "Wir sind stolz und freuen uns, mit dem Management und derzeitigen Eigentümern der Kommunalkredit zusammenzuarbeiten. Die Kommunalkredit hat eine einzigartige Position als Finanzierungspartner für einige der bekanntesten nachhaltigen Transformationsprojekte, und wir sind sicher, gemeinsam den europäischen Champion in der nachhaltigen Infrastrukturfinanzierung aufbauen zu können. Altor wird die Kommunalkredit mit Kapital und Ressourcen unterstützen, um ihre Fähigkeiten zu stärken. Dabei können wir auf unsere Erfahrungen aus Investitionen in andere führende Finanzinstitutionen und Green Transition Champions aufbauen. Altor hat eine langfristige Perspektive und teilt mit dem Unternehmen und den derzeitigen Eigentümern die Perspektive, wie das Geschäft skaliert und qualitätsorientierte Wachstumsmöglichkeiten verfolgt werden können." Rückfragehinweis: Kommunalkredit Austria AG Corporate Communications T +43 1 31631 153 bzw. +43 1 31631 593 E communication@kommunalkredit.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/409/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0104 2023-02-07/13:38