Bayer - Eine besondere Konstellation …

… macht den Blick auf die Bayer-Aktie für Anlegerinnen und Anleger derzeit besonders interessant. So definieren die jüngsten beiden Tiefpunkte bei 46,70/48,30 EUR einen klassischen Doppelboden (siehe Chart). Die Trendwendeambitionen des Papiers werden dabei durch die Rückeroberung der 200-Tages-Linie (akt. bei 55,19 EUR) unterstrichen. An dieser Stelle liegt noch eine weitere besondere Ausgangslage vor, denn mit der Glättung der letzten 200 Wochen (akt. bei 56,34 EUR) verläuft aktuell ein zweiter Durchschnitt in unmittelbarer Schlagdistanz zur 200-Tages-Linie. Letztere bietet sich somit als engmaschige Absicherung auf der Unterseite an, womit gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis gewährleistet ist. Aus der Höhe der beschriebenen Bodenbildung ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 8 EUR bzw. ein rechnerisches Kursziel von 64 EUR. Auf dem Weg in diese Region stecken die Hochs vom Sommer vergangenen Jahres bei 59,36/59,41 EUR wichtige Etappenziele ab. Rückenwind kommt aktuell vom MACD und von der Relativen Stärke nach Levy – beide Trendfolger signalisieren auf Wochenbasis inzwischen wieder einen Aufwärtstrend.

Bayer (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Bayer

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

