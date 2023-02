BED BATH & BEYOND - Ist das die Rettung?

Bed Bath & Beyond Inc. - WKN: 884304 - ISIN: US0758961009 - Kurs: 5,860 $ (Nasdaq)

Über die akute Insolvenzgefahr bei Bed Bath & Beyond berichtete stock3 Anfang des Jahres. Inzwischen ist der Meme-Hype wieder zurück. Die Zocker hält selbst ein drohender Totalverlust nicht davon ab, Aktien wie die von Bed Bath & Beyond nach oben zu peitschen. Alleine gestern belief sich das Kursplus auf 92 %. Damit kommt Bed Bath & Beyond wieder auf eine Marktkapitalisierung von fast 690 Mio. USD. Heute folgt die Rolle rückwärts: Der Kurs verliert um ein Drittel. Was steckt dahinter?

Aktienanzahl explodiert

Wie das Unternehmen gestern nach Börsenschluss mitteilte, plant es mit einer riesigen Kapitalmaßnahme den drohenden Konkurs noch einmal abzuwenden. Das Konstrukt ist aber etwas komplex. Denn Bed Bath & Beyond möchte nicht die aktuelle Aktiengattung direkt verwässern, sondern Serie A Vorzugsaktien und diverse Optionen ausgeben, die wiederum in Common Shares umgewandelt werden können. Eine im Filing genannte Zahl liest sich dabei fast schon unglaublich: Würde die Maßnahme im kompletten Umfang platziert und alle Optionen gezogen, hätte Bed Bath & Beyond 900 Mio. Aktien ausstehen. Aktuell sind es gerade einmal 117 Mio. Aktien.

Im Detail erhofft sich Bed Bath & Beyond auf einen Schlag 225 Mio. USD einzunehmen. Außerdem besteht die Option auf weitere 800 Mio. USD, sollten Investoren die Optionen nutzen und nach und nach Aktien beziehen. Wie ernst die Lage aktuell ist, zeigen die SEC Filings ebenfalls. Demnach hat Bed Bath & Beyond eine am 1. Februar fällige Zinszahlung über 25 Mio. USD nicht leisten können und ist aktuell in Zahlungsverzug. Spätestens am 2. März muss die Forderung beglichen sein, ansonsten droht die Aufkündigung von Schuldverschreibungen und es würden sofort über 1 Mrd. USD fällig werden.

Aktuell kann Bed Bath & Beyond nicht garantieren, dass die Maßnahme durchgeht, es gibt wohl auch noch keine Zusagen. Sollte die geplante Rettungsaktion scheitern, dürfte spätestens im März der Insolvenzantrag gestellt werden.

Fazit: Ich hätte im Jahr 2023 vieles für möglich gehalten, aber nicht, dass nach 2022 der Meme-Hype a) so schnell zurückkehrt und b) noch ausgeprägter daherkommt als in den besten Zeiten 2020/21. Die Aktie von Bed Bath & Beyond ist nur eines von vielen Beispielen in diesen Tagen, bleibt aber selbstverständlich ein reiner Zockerwert. stock3 wird über die Entwicklungen weiter berichten.

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)