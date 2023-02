Bundesbank-Präsident Nagel - Weitere signifikante Zinsanhebungen nötig

Frankfurt (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte aus Sicht von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel von ihrem Zinserhöhungskurs auch nach März nicht abrücken.

Er sehe aktuell nicht, dass mit dem Zinsschritt im März die Arbeit getan sei, sagte Nagel der "Börsen-Zeitung" in einem am Dienstag veröffentlichten Interview. "Wir müssen meines Erachtens die Zinsen darüber hinaus anheben, um die notwendige Bremswirkung zu erreichen, mit der wir die Inflation zügig und nachhaltig auf zwei Prozent zurückführen", fügte er hinzu. Wenn die Notenbank zu früh nachlasse, bestehe die große Gefahr, dass sich die Inflation verfestige. "Aus meiner heutigen Sicht braucht es weitere signifikante Zinserhöhungen."

Auf ihrer ersten Zinssitzung im neuen Jahr hatte die EZB am Donnerstag ihre Schlüsselzinsen erneut um einen halben Prozentpunkt nach oben gesetzt. Es war bereits die fünfte Zinserhöhung in Serie und der Straffungskurs soll beibehalten werden. EZB-Präsidentin Christine Lagarde kündigte gleich eine weitere Anhebung um ebenfalls 0,50 Prozentpunkte auf der nächsten Zinssitzung am 16. März an.

