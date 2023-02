Dax-Anleger halten vor Powell-Auftritt die Füße still

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Dax-Anleger sind im Vorfeld erwarteter Hinweise auf die künftige Zinspolitik der US-Notenbank Fed zurückhaltend.

Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Dienstag um 0,1 Prozent auf 15.358 Punkte. "Fed-Präsident Jerome Powell könnte die künftige Richtung im Rahmen seiner heutigen Rede vorgeben", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Es darf spekuliert werden, ob Powell den starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag zum Anlass nimmt, um Zinssenkungen in diesem Jahr eine noch klarere Absage zu erteilen." Powell soll um 18.40 Uhr (MEZ) beim Economic Club of Washington auftreten.

Bei den Einzelwerten schossen die Aktien von Teamviewer nach Zahlenvorlage in den ersten Handelsminuten um bis zu 13 Prozent nach oben. Kräftiges Wachstum zum Jahresende stimmte den schwäbischen Spezialisten für Fernwartungssoftware für das laufende Jahr optimistisch. Neben der "soliden Prognose" treibe auch das am Montagabend angekündigte zweite Aktienrückkaufprogramm die Aktie, sagte ein Händler. Düstere Aussichten nach dem durch die Corona-Pandemie getriebenen Boom ließen unterdessen die Titel von Europas größter Laborkette Synlab um rund 18 Prozent einbrechen.

