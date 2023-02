DAX: Gespanntes Lauschen

Am heutigen Nachmittag wird im Handelsverlauf ein Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell erwartet, die US-Futures und der DAX präsentieren sich vor diesem Ereignis nahezu unverändert und tendieren intraday grob seitwärts. Weder Bullen noch Bären können deutliche Akzente setzen, allerdings mahnen die starken US-Arbeitsmarktdaten zu erhöhter Vorsicht an den Aktienmärkten.

Von einem größeren Erkenntnisgewinn kann jedoch nicht die Rede sein, alles Wichtige wurde während der Pressekonferenz in der abgelaufenen Handelswoche zur weiteren Fiskalpolitik der US-Amerikaner bereits gesagt. Daher liegt der Fokus weiterhin auf den Arbeitsmarktdaten, die durchaus einen guten Indikator für die weitere Fiskalpolitik der USA abgeben.

Ein Blick auf das heimische Leitbarometer zeigt den Index erneut am EMA 50, an der eine gewisse Stabilisierung einsetzen konnte und der Index um 15.330 Punkten zur Stunde notiert. Größere Abgaben blieben bislang aus, dieses Bild könnte sich im Laufe des Tages allerdings noch ändern.

Es sind nämlich Kapitalabzüge an den Aktienmärkten zu beobachten, diese fließen aber nicht wie gewohnt in US-Anleihen. Auch gibt es keine nennenswerten Zugewinne bei Devisen, sodass von einer gewissen Vorsicht unter Investoren gesprochen werden kann.

Konkrete Handelsansätze für den DAX ergeben sich auf kurzfristiger Basis erst unterhalb von 15.150 Punkten, in diesem Szenario wäre ein Rücklauf an 15.000 und darunter 14.969 Punkte möglich. Auf der Oberseite müsste mindestens ein Kurssprung über 15.520 Punkte gelingen, damit das nächsthöhere Ziel bei 15.947 Punkten angesteuert werden kann.

Impulse könnte es dagegen allerdings noch seitens des IBD/TIPP-Verbrauchervertrauens per Februar der US-Amerikaner geben, die letzten planmäßigen Daten des Tages werden mit den US-Verbraucherkrediten aus Dezember um 21:00 Uhr erwartet. Der Hauptfokus dürfte in dieser Woche dagegen am Donnerstag auf den deutschen Verbraucherpreisen und den US-Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe sowie am Freitag dem Konsumklima der Uni Michigan liegen.