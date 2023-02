DAX: Milde Konsolidierung

Bisher hat die um 15.550 Punkten gestartete Konsolidierung beim Deutschen Aktienindex DAX nur zu verhaltenen Abschlägen geführt, in der Spitze reichten die Verluste am Montag auf den EMA 50 abwärts. In der jüngsten Vergangenheit hat dieser Durchschnitt nämlich wiederholt für deutlichen Käuferzulauf gesorgt.

Leider konnte man sich in den letzten sechs Wochen nur bedingt auf die charttechnische Auswertung verlassen, immer wieder traten folgenschwere Fehlsignale auf und vereitelten eine harmonische Konsolidierung, wie beispielshalber Mitte Dezember und grob Mitte Januar. Ob diesmal eine zweite Korrekturwelle folgt, wird sich erst noch zeigen müssen, die Wahrscheinlichkeit hierauf würde unterhalb von 15.150 Punkten merklich zunehmen.

Spätestens ab dem Unterstützungsband zwischen 14.818 und 14.969 Punkten dürften aber wieder vermehrt Käufer in den Markt treten. Ein rascher Anstieg über die aktuellen Jahreshochs wird dagegen weniger favorisiert, hierzu sind die technischen Widerstände bei DAX und Dow als vergleichsweise groß zu bewerten.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Dienstag mit Zahlen zu den Ausgaben privater Haushalte aus Januar sowie den durchschnittlichen Nettoeinkommen auf Jahressicht vorgelegt. Um 8:00 Uhr steht Deutschlands Erzeugung im produzierenden Gewerbe per Dezember im Fokus, um 8:45 Uhr meldet Frankreich frische Daten zum Handelsbilanzsaldo aus Dezember. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit ihrem Handelsbilanzsaldo aus Dezember dazu.