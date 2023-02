dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Wenig Bewegung erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - STABIL - Nach dem schwachen Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag kaum verändert ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Handel 0,06 Prozent höher auf 15 355 Punkte. Am Dienstag steht eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell auf der Agenda, bei der die Marktteilnehmer angesichts neuerlicher Zinssorgen wohl besonders genau zuhören werden.

USA: - SCHWÄCHER - Die Befürchtungen vor höheren Zinsen haben die US-Börsen auch am Montag belastet. Der starke Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag wirke noch nach, sagten Börsianer. Vor allem mit Blick auf die zinssensiblen Technologiewerte ging weiterhin die Sorge um, dass die US-Notenbank Fed angesichts des robusten Jobmarktes restriktiver als zuvor gedacht gegen die hohe Inflation vorgehen könnte. Zudem drückten geopolitische Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China auf die Stimmung, nachdem ein mutmaßlicher Spionage-Ballon vor der Küste der USA durch amerikanisches Militär abgeschossen worden war.

ASIEN: - WENIG BEWEGT - Die Kurse in Asien haben sich am Dienstag mit gemischten Vorzeichen nur wenig von der Stelle bewegt. In Tokio ging der Nikkei 225 mit einem knappen Abschlag von 0,03 Prozent bei 27 685,47 Punktern aus dem Handel. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen gab zuletzt um 0,05 Prozent nach, während der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong 0,46 Prozent zulegte.

DAX 15345,91-0,84 XDAX 15367,22-0,34 EuroSTOXX 50 4205,45-1,23 Stoxx50 3856,40-0,59 DJIA 33891,02-0,10 S&P 500 4111,08-0,61 NASDAQ 100 12464,52-0,87

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 136,90 +0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0739 +0,08 USD/Yen 132,2110-0,31 Euro/Yen 141,9770-0,23

ROHÖL:

Brent 82,04 +1,05 USD WTI 75,15 +1,03 USD

/tih