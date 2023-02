Drogenfunde in Rekordhöhe: EU-Kommissarin besucht Hafen von Antwerpen

ANTWERPEN (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund von Drogenfunden in Rekordhöhe besucht EU-Innenkommissarin Ylva Johansson am Dienstag zusammen mit der belgischen Innenministerin Annelies Verlinden den Hafen von Antwerpen. Außerdem werden die Chefin der EU-Polizeibehörde Europol, Catherine De Bolle, sowie der Direktor der europäischen Drogenbeobachtungsstelle Alexis Goosdeel in der flämischen Stadt erwartet.

Belgien ist einer der wichtigsten Umschlagplätze für Drogen in Europa. Im Hafen von Antwerpen hatten Fahnder im vergangenen Jahr 110 Tonnen Kokain sichergestellt und damit so viel wie nie zuvor. Ebenfalls von großer Bedeutung für die Drogenhändler ist der nahe gelegene Hafen von Rotterdam in den Niederlanden. Dort wurden im vergangenen Jahr 47 Tonnen Kokain sichergestellt./wim/DP/ngu