EQS-Adhoc: E.ON SE: Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022

EQS-Ad-hoc: E.ON SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

E.ON SE: Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022



07.02.2023 / 18:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022



E.ON erwartet, dass das bereinigte Konzern-EBITDA für das Geschäftsjahr 2022 bei etwa EUR 8,0 Milliarden (Prognose: EUR 7,6 bis 7,8 Milliarden) und der bereinigte Konzernüberschuss bei etwa EUR 2,7 Milliarden (Prognose: EUR 2,3 bis 2,5 Milliarden) liegen wird. Die Finanzkennzahlen der einzelnen Segmente werden voraussichtlich innerhalb, aber jeweils am oberen Ende der im November aktualisierten Prognosespannen liegen. Insbesondere aufgrund des Additionseffekts der Segmentergebnisse und der besser als angenommenen Entwicklung im Segment Nicht-Kerngeschäft im abgelaufenen Geschäftsjahr liegen die vorläufigen Ergebnisse für den Konzern über den Erwartungen.



Die Finanzkennzahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die vollständigen Ergebnisse werden wie geplant am 15. März 2023 im Geschäftsbericht 2022 veröffentlicht.



Informationen zu den genannten Steuerungskennzahlen sind unter



Kontakt:

Dr. Iris Eveleigh

Head of Investor Relations

M +49 170 7688749

iris.eveleigh@eon.com



Lars A. Rosumek

Head of Group Communications & Political Affairs

M +49 175 2936554

lars.rosumek@eon.com



E.ON SE

Brüsseler Platz 1

45131 Essen



ISIN: DE000ENAG999

WKN: ENAG99 E.ON erwartet, dass das bereinigte Konzern-EBITDA für das Geschäftsjahr 2022 bei etwa EUR 8,0 Milliarden (Prognose: EUR 7,6 bis 7,8 Milliarden) und der bereinigte Konzernüberschuss bei etwa EUR 2,7 Milliarden (Prognose: EUR 2,3 bis 2,5 Milliarden) liegen wird. Die Finanzkennzahlen der einzelnen Segmente werden voraussichtlich innerhalb, aber jeweils am oberen Ende der im November aktualisierten Prognosespannen liegen. Insbesondere aufgrund des Additionseffekts der Segmentergebnisse und der besser als angenommenen Entwicklung im Segment Nicht-Kerngeschäft im abgelaufenen Geschäftsjahr liegen die vorläufigen Ergebnisse für den Konzern über den Erwartungen.Die Finanzkennzahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die vollständigen Ergebnisse werden wie geplant am 15. März 2023 im Geschäftsbericht 2022 veröffentlicht.Informationen zu den genannten Steuerungskennzahlen sind unter www.eon.com/steuerungskennzahlen abrufbar.Kontakt:Dr. Iris EveleighHead of Investor RelationsM +49 170 7688749iris.eveleigh@eon.comLars A. RosumekHead of Group Communications & Political AffairsM +49 175 2936554lars.rosumek@eon.comE.ON SEBrüsseler Platz 145131 EssenISIN: DE000ENAG999WKN: ENAG99 07.02.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com