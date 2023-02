EQS-News: Ambari wird CBD-Produkte in Indien vertreiben

EQS-News: Ambari Brands Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

Ambari wird CBD-Produkte in Indien vertreiben



07.02.2023 / 08:30 CET/CEST

Ambari wird CBD-Produkte in Indien vertreiben Ambari Brands Inc. (CSE: AMB, OTC: AMBBF, FRA: Y92) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit der DNO Group über den Vertrieb von Ambari-Produkten in Indien geschlossen hat. Ambari wird ein Vorreiter im Bereich der mit CBD angereicherten Produkte in Indien sein. Die DNO Group, ein führender Vertreiber von globalen Marken im Asien-Pazifik-Raum an über 50.000 Verkaufsstellen in ganz Asien, wird die Produkte von Ambari ab dem zweiten Quartal 2023 über Online-Shops für gehobene Ansprüche sowie physische Ladenketten in Indien vertreiben. Indien ist die am schnellsten wachsende Wirtschaft der Welt, die im letzten Jahrzehnt ein durchschnittliches Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 5,5 % mit einer der größten Bevölkerungen der Erde verzeichnen konnte. Laut dem Weltwirtschaftsforum werden sich die Gesamtausgaben der Verbraucher in Indien bis zum Jahr 2030 voraussichtlich mehr als verdoppeln und 3,1 Billionen $ erreichen. Die neue Mittelschicht wird für nahezu 60 % (oder 1 Billion $) der bis 2030 in Indien erwarteten Steigerung um 1,7 Billionen verantwortlich sein. Der wirtschaftliche Erfolg Indiens geht mit der zunehmenden Öffnung und Globalisierung des Lands einher. Der Grund dafür besteht darin, dass sie ehrgeizige Ausgabenziele haben und sich schnell kostspieligen Waren und Dienstleistungen zugewandt haben. Über die DNO Group DNO initiiert, fördert und entwickelt Geschäftsaktivitäten und ermittelt Geschäftschancen und potenzielle lokale Partner, wobei die Gruppe ihr umfassendes Netzwerk und kulturelles Wissen über den asiatischen Markt einsetzt, um die Geschäfte zu beschleunigen. DNO versteht Asien mit seinen Stärken und Herausforderungen. In den letzten 15 Jahren haben sich die Leiter der DNO Group intensiv mit der Durchführung von Geschäftsaktivitäten im Asien-Pazifik-Raum befasst. Aufgrund ihrer Erfahrung bietet DNO profunde praktische Einsichten, die internationalen Marken den Erfolg in Asien ermöglichen. Nisha Grewal erklärte dazu: „Mit dieser Vertriebsvereinbarung bauen wir eine bedeutende Präsenz in Indien auf und bekommen Zugang zum Markt für Schönheits- und Hautpflegeprodukte im Asien-Pazifik-Raum, der weltweit größten Region für Hautpflegeprodukte. Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft und haben uns intensiv darum bemüht, die Genehmigung für die Lieferung von CBD-Produkten nach Indien einzuholen. Wir sind jetzt in der glücklichen Lage, bekanntgeben zu können, dass die Vereinbarung steht und wir schnell Nägel mit Köpfen machen werden.“ Um mehr über Ambari zu erfahren, besuchen Sie die Website www.ambaribrands.com Über Ambari Brands Inc. Ambari Brands ist ein Konsumgüter-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Konsumartikeln, Co-Packing und Fertigung konzentriert.

