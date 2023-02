EQS-News: IONOS Group SE: Endgültiger Platzierungspreis im Rahmen des Börsengangs der IONOS Group SE auf EUR 18,50 je Aktie festgelegt

EQS-News: IONOS Group SE / Schlagwort(e): Börsengang

Endgültiger Platzierungspreis im Rahmen des Börsengangs der IONOS Group SE auf EUR 18,50 je Aktie festgelegt

Platzierungsvolumen in Höhe von rund EUR 447 Millionen unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option

Gesamtunternehmenswert (Enterprise Value)[1] von EUR 3,93 Milliarden und Marktkapitalisierung von EUR 2,59 Milliarden auf Basis des endgültigen Platzierungspreises

Streubesitz von 17,3 % unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option erwartet

Erster Handelstag der Aktien voraussichtlich am 8. Februar 2023 an der Frankfurter Wertpapierbörse

Karlsruhe/Berlin, 7. Februar 2023. Die United Internet AG („United Internet“) und WP XII Venture Holdings II SCSp, („WP XII“), ein mit Warburg Pincus verbundenes Unternehmen (zusammen „Warburg Pincus“), die Aktionäre der IONOS Group SE (75,1 % bzw. 24,9 %), haben heute den finalen Platzierungspreis für die Aktien der IONOS Group SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften „IONOS“ oder die „Gesellschaft“), dem führenden europäischen Digitalisierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen („KMU“), auf EUR 18,50 je Aktie festgelegt.

Das gesamte Platzierungsvolumen beläuft sich unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option zum endgültigen Platzierungspreis auf rund EUR 447 Millionen. Der erwartete Streubesitz beträgt bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option ca. 17,3 %. Nach Abschluss des Angebots und unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option werden United Internet ca. 62,1 % und WPXII ca. 20,6 % der Aktien an der IONOS Group SE halten.

Achim Weiß, CEO der IONOS Group SE, sagt: „Wir freuen uns sehr über diesen wichtigen Meilenstein für IONOS. Unser kontinuierliches Bestreben, die Digitalisierung von kleinen und mittleren Unternehmen voranzutreiben, hat IONOS zum klaren europäischen Marktführer für Webhosting gemacht. Diese Erfolgsgeschichte und die Zukunftsaussichten unseres Unternehmens haben Investoren weltweit überzeugt. Als börsennotiertes Unternehmen wollen wir unsere führende Marktposition mit noch größerer strategischer Flexibilität und Sichtbarkeit weiter ausbauen. So wollen wir viele weitere Unternehmen bei ihrer Digitalisierung mit Lösungen unterstützen, die für ihren Geschäftserfolg unerlässlich sind. Wir werden unsere Strategie konsequent weiterverfolgen, um die Ziele, die wir uns gesetzt haben, zu erreichen.“

Ralph Dommermuth, Aufsichtsratsvorsitzender der IONOS Group SE und Vorstandsvorsitzender der United Internet AG, sagt: „Die heutige Aktienplatzierung zeigt, dass sich IONOS mit einem resilienten Geschäftsmodell und langfristig herausragendem Potenzial in einem selektiven Umfeld für Börsengänge behaupten konnte. Wir freuen uns, dass das starke Managementteam von IONOS das Unternehmen auch nach dem Börsengang eigenständig weiterführen wird. Als Mehrheitsaktionär sehen wir dem nächsten Kapitel in der Unternehmensgeschichte von IONOS mit Freude entgegen.“

René Obermann, Co-Head Europe von Warburg Pincus und Mitglied des Aufsichtsrats der IONOS Group SE, fügt hinzu: „IONOS hat ein starkes, planbares Geschäftsmodell und ein kompetentes Managementteam. Als europäischer Marktführer, davon sind wir überzeugt, wird IONOS im Zuge verstärkter und verbesserter Online-Präsenz kleiner und mittelgroßer Unternehmen weitere profitable Wachstumschancen nutzen.“

Es werden 24.150.000 Aktien aus den Beständen von United Internet und Warburg Pincus bei Investoren platziert, bestehend aus 15.771.000 nennwertlosen Stammaktien aus dem Bestand der United Internet AG, 5.229.000 nennwertlosen Stammaktien aus dem Bestand von Warburg Pincus sowie 3.150.000 weiteren nennwertlosen Stammaktien aus dem Bestand von United Internet und WP XII zur Deckung von Mehrzuteilungen (Greenshoe-Option).

Privatanlegern wurden, auf Basis der bei Konsortialbanken abgegebenen Orders, 6,5 % des Platzierungsvolumens von insgesamt 24.150.000 Stammaktien (einschließlich der 3.150.000 Stammaktien im Rahmen einer Mehrzuteilung) zugeteilt. Jede von einem Privatanleger bei einer der Konsortialbanken abgegebene Order wurde nach folgendem Zuteilungsschlüssel bedient: Bis zu einer Höhe von 80 Aktien erhielt jede Order eine volle Zuteilung. Höhere Orders wurden für die darüber hinaus gehenden Aktien zu rund 20 % bedient. Die von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegebenen „Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger“ wurden beachtet und die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgte nach einheitlichen Kriterien für alle Konsortialbanken und ihre angeschlossenen Institute.

Die Aktien der IONOS Group SE sollen am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) unter der ISIN: DE000A3E00M1, WKN: A3E00M, Ticker Symbol: IOS notiert werden. Der erste Handelstag ist für den 8. Februar 2023 geplant.

IONOS, United Internet und WP XII haben einer Sperrfrist von 180 Tagen ab dem ersten Handelstag zugestimmt.

J.P. Morgan, Berenberg, Deutsche Bank und BNP PARIBAS agieren als Joint Global Coordinators im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion. Barclays und Goldman Sachs agieren als Joint Bookrunners. COMMERZBANK, DZ BANK und Landesbank Baden-Württemberg sind Co-Lead-Manager.



[1]Berechnet zum 30. September 2022 (d.h. erwartete Marktkapitalisierung basierend auf dem Grundkapital und dem endgültigen Platzierungspreis von EUR 18,50, plus Nettoverschuldung, berechnet als Summe der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen, der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten abzüglich der Forderungen gegen nahestehende Unternehmen und der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zuzüglich Leasingverbindlichkeiten.





Andreas Maurer

Telefon: +49 2602 96-1275

press@ionos-group.com

