EQS-News: NIEDERLÄNDISCHER MISCHKONZERN Brasco B.V. beteiligt sich an MOOD´S Clinic

NIEDERLÄNDISCHER MISCHKONZERN Brasco B.V. beteiligt sich an MOOD´S Clinic



07.02.2023 / 13:06 CET/CEST

Brasco B.V. beteiligt sich an MOOD´S Clinic

Die Anwaltskanzleien RPC und Womble Dickinson haben bei der Investition beraten. Das Unternehmen gilt als Vorreiter beim Einsatz und der Markteinführung von kommerziellem, medizinischem Cannabis in Europa.



Der niederländische Immobilienentwickler und Textil-Distributor Brasco Group B.V. verkündet seinen Einstieg beim Pionier des medizinischen Cannabis in Europa, MOOD´S Clinic. 10 Millionen Euro beträgt das Investment in der ersten Stufe, weitere Investemts sind geplant.

Branchenkenner verzeichnen dem Cannabismarkt und dem Gesundheitssektor im Allgemeinen in Deutschland ein hohes Potential. Firmen erwarten ein Millardengeschäft, nahezu alle Analysten bescheinigen dem Sektor einen immenses Wachstumspotenzial, zudem werden viele wichtige Innovationen erwartet, mit wachsendem Marktpotenzial der einzelnen Indikationen, nicht zuletzt vonseiten der MOOD`S Clinic, dessen Ansatz revolutionär ist. Es spricht nämlich den Einzelhandel an bei einem bevorstehenden legalisierten Cannabis Vertrieb. MOOD´s will mit Flagshipstores, vom Konzept her vergleichbar mit Apple oder Nespresso, in die besten Lagen der Innenstädte. Eine Legalisierung medizinscher Cannabisprodukte seitens des EU-Gesetzgebers steht kurz bevor.



Die Brasco Group, die bisher Ihren Fokus auf der Realisierung von Immobilienprojekten in den Niederlanden und Frankreich und im Rohstoffhandel legte, will sich nun vermehrt dem Gesundheitssektor widmen. Um ihren Wachstumskurs auf starke Beine zu stellen, holt man sich nun einen weiteren Partner mit an Bord: Ab sofort beteiligt sich auch der europäische Fonds Tin Men aus Singapur am Kapital.

„Um unsere Wachstumsstrategie weiterhin aufrecht erhalten zu können, brauchen wir Partner, die zu unseren Werten, unserer Vision und unseren Ambitionen passen. Wir freuen uns sehr, Tin Men als Kapitalgeber der Brasco Group begrüßen zu dürfen.“

so Rafy Ahmed, CEO der Brasco Group, unter anderem bekannt aus „Höhle der Löwen“, als erfolgreiches Entrepreneur der Bekleidungsmarke Morotai. Auch die neu gewonnenen Kapitalgeber Michael Lance und Jeremy Tan von Tin Men freuen sich über den Zusammenschluss.

Das Unternehmen und ihre Gesellschafter wurden im Rahmen der Beteiligung von RPC LLP Rechtsanwälte unterstützt. Weiterhin wurde die Brasco Group von Womble Dickinson rechtlich beraten.

