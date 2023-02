Ethereum Kurs über 1.600 Dollar – Powell-Rede im Blick

Das nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto Asset Ether (ETH) könnte seinen jüngsten Aufwärtstrend schon bald weiter fortsetzen. Nach wie vor gilt es die vergangenen Notenbanksitzungen und Wirtschaftsdaten aus den USA zu verarbeiten. Neben einer Powell-Rede am heutigen Abend könnte schon bald die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am kommenden Dienstag ihre Schatten vorauswerfen.

Eine Ether-Einheit verteuert sich auf Wochensicht um rund fünf Prozent auf aktuell 1.640 Dollar.

Zinssorgen lassen moderat nach – Anleger versprechen sich neue Hinweise in puncto US-Geldpolitik

Die zuletzt wieder an Fahrt aufnehmenden Zinssorgen dies- und jenseits des Atlantiks könnten wieder in den Hintergrund rücken. In der vergangenen Handelswoche waren es insbesondere Kommentare durch Fed-Chef Jerome Powell, welche Anleger hellhörig werden ließen. Im Kampf gegen die grassierende Inflation will die Fed weiterhin an den Zinsschrauben drehen, was Anleger zuletzt wieder verunsicherte.

Nach den jüngsten Gewinnmitnahmen schöpfen Anleger am Krypto-Markt in der ersten Wochenhälfte womöglich wieder neue Zuversicht. Mit Spannung dürften Börsianer eine Rede durch Fed-Chef Jerome Powell am Abend erwarten, welcher sich in einem Interview mit dem Economic Club of Washington zum jüngsten US-Arbeitsmarktbericht äußern könnte.

Der Jobmarkt zeigte sich im vergangenen Monat in einer sonderbar guten Verfassung. Im Vergleich zum Vormonat wurden fast doppelt so viele Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen. Solange der Jobmotor brummt, hält die US-Notenbank weiterhin schlagkräftige Argumente in den Händen, um das Tempo im Zinserhöhungszyklus hochzuhalten. Angesichts der restriktiven Geldpolitik verspricht sich die Notenbank eigentlich eine Abkühlung der Wirtschaft. Abzuwarten gilt, welche Rhetorik Jerome Powell an den Tag legt.