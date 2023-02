EUR/USD: Powell-Rede im Fokus – „weitere Zinserhöhungen nötig“

Fed-Chef Jerome hat am Dienstagabend bei einer Rede auf die Notwendigkeit von Zinserhöhungen verwiesen, um die Inflation wieder einzufangen. Angesichts eines robusten Arbeitsmarktes sei dies notwendig, hieß es. Anleger dies- und jenseits des Atlantiks hatten den gesamten Tag mit großer Spannung auf das Event gewartet. Das Währungspaar EUR/USD notiert nach der Rede rund 0,20 Prozent bei 1,07 Dollar in der Minuszone.

„Wir glauben, dass wir weitere Zinserhöhungen vornehmen müssen“, sagte Powell am Dienstag in einer Frage-und-Antwort-Sitzung mit David Rubenstein im Economic Club of Washington. „Der Arbeitsmarkt ist außerordentlich stark.“