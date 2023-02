Fabasoft gibt leicht um -0,24% nach

Zwar war der Aktienumsatz der Fabasoft-Aktie heute überdurchschnittlich, aber Begeisterung wollte nicht aufkommen.

Mit einem kleinen Verlust von -0,24% gab die Aktie heute insgesamt -0,05 € auf den Preis bei Börseneröffnung von 20,15 € ab. Sie schloss dann bei 20,50 €.

Die Talfahrt bei Fabasoft hält augenscheinlich also auch am heutigen Dienstag an, wobei die Verluste des Vortages mit -1,67% heftiger ausfielen.

Ein Blick auf die letzten 12 Monate sorgt bei Anlegern für weitere Sorgen: Um ganze -37,12% brach der Aktienpreis der Fabasoft-Aktie ein.