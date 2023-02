Kleiner Verlust bei Verbund

Bei Verbund ging es heute leicht abwärts. Der Preis gab im Laufe des Tages leicht auf 78,65 € nach. Der Schlusspreis lag damit um -0,38% unter dem Preis bei Börseneröffnung von 78,75 €.

Viel tiefer als der Preis bei Börsenschluss ging es heute nicht, das Tagestief wurde bei 78,55 € erreicht. Nach oben tat sich hingegen zeitweise viel, der Höchstkurs lag bei 80,45 €.

Nach dem gestrigen Plus von 2,47% gab es bei Verbund heute also einen Kurswechsel. Grund zur Beuruhigung hatten die Anleger im Hinblick auf den im Vergleich nur überschaubaren Verlust jedoch nicht. Das heutige zu verschmerzender Verlust schmerzt umso mehr, als die Aktie in den letzten 12 Monaten einbrach und heute mit einem 12-Monats-VErlust von -17,08% schließt.