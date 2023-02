Plus von 1,02% für Mayr-Melnhof Karton

Der Aktienkurs der Mayr-Melnhof Karton-Aktie stieg heute an, begleitet von einem überdurchschnittlichen Volumen.

Das große Marktinteresse schlug sich dann in einem beachtlichen Kursanstieg nieder: 1,02% legte die Mayr-Melnhof Karton-Aktie heute zu, um bei 158,40 € zu schließen.

Offenbar etabliert sich bei Mayr-Melnhof Karton ein guter Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von -0,63% an.

Ungeachtet des heutigen angenehmen Ergebnisses haben sich in den letzten Monate Verluste angehäuft. Inzwischen hat die Mayr-Melnhof Karton-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt -7,80% eingebüßt.